Francia vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Mundial 2026

Mundial 2026

¡ESPAÑA ESTÁ EN LA GRAN FINAL 🇪🇸🇪🇸🇪🇸!



Con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, España dominó totalmente a Francia para vencerlos 2-0 en las semifinales de la Copa del Mundo 2026.



Así, La Furia Roja disputará la gran final el domingo ante el ganador del Inglaterra vs… pic.twitter.com/A24xNbwCam — Fulbox (@fulboxOficial) July 14, 2026

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva con una semifinal de auténtico lujo. Francia y España, dos de las selecciones más dominantes del torneo, se enfrentan por un boleto a la gran final en un duelo que reúne a varias de las máximas estrellas del fútbol mundial.

El AT&T Stadium de Dallas será el escenario donde Les Bleus intentarán mantener su paso perfecto, mientras que la vigente campeona de Europa buscará extender su extraordinaria racha de resultados para acercarse a un nuevo título mundial.

Francia llega como una máquina ofensiva

La selección dirigida por Didier Deschamps atraviesa un momento espectacular. Los franceses acumulan seis victorias consecutivas en el torneo y han marcado 16 goles, consolidándose como uno de los ataques más poderosos de la Copa del Mundo.

Además, Deschamps alcanzará un nuevo registro histórico al dirigir su partido número 26 en Mundiales.

La mejor noticia para Francia es la recuperación de Kylian Mbappé, quien dejó atrás el esguince de tobillo y volverá al once inicial. El delantero formará nuevamente una sociedad ofensiva de enorme peligro junto a Ousmane Dembélé, una dupla que ha generado numerosas ocasiones de gol a lo largo del campeonato.

España quiere volver a una final mundialista

La Furia Roja continúa demostrando por qué llegó al torneo como una de las principales candidatas al título. El equipo de Luis de la Fuente mantiene una impresionante regularidad, con apenas una derrota en sus últimos 27 compromisos oficiales.

Aunque Bélgica logró romper su racha de porterías imbatidas en los cuartos de final, España volvió a demostrar personalidad al conseguir la clasificación gracias a un gol agónico de Mikel Merino.

En ataque, Mikel Oyarzabal será la referencia ofensiva, acompañado por el talento desequilibrante de Lamine Yamal, mientras que Rodri y Dani Olmo tendrán la responsabilidad de controlar el ritmo del partido desde la mitad del campo.

Un choque entre dos estilos de élite

La semifinal promete convertirse en un auténtico duelo táctico.

Francia intentará explotar la velocidad de Mbappé y Dembélé para atacar los espacios, mientras España buscará monopolizar la posesión y desgastar a los franceses mediante largas secuencias de pases y la calidad técnica de su mediocampo.

La batalla entre Rodri y los centrocampistas franceses podría definir el desarrollo del encuentro, en una eliminatoria donde cualquier detalle puede inclinar la balanza.

Pronóstico Francia vs España

La calidad de ambas plantillas hace prever una semifinal extremadamente igualada, con pocas diferencias durante los 90 minutos y opciones reales de que el partido se extienda hasta la prórroga.

Francia cuenta con un enorme potencial ofensivo, pero España posee uno de los sistemas colectivos más sólidos del campeonato.

Pronóstico: Francia 1-1 España (Francia avanza en tanda de penales).

Last modified: julio 14, 2026