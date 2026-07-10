Noruega vs Inglaterra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 prometen uno de los encuentros más espectaculares del torneo. Noruega, la gran revelación de la Copa del Mundo, se enfrenta a una Inglaterra que viene de superar una auténtica batalla ante México en un duelo con sabor a semifinal adelantada.

El Hard Rock Stadium de Miami será testigo de un choque entre dos selecciones con enorme poder ofensivo, lideradas por Erling Haaland y Harry Kane, que buscarán guiar a sus equipos hacia las semifinales.

Inglaterra quiere seguir soñando

La selección dirigida por Thomas Tuchel llega fortalecida tras eliminar a México con una dramática victoria por 3-2 en el Estadio Azteca. Los Tres Leones han demostrado personalidad para superar escenarios de máxima presión y encadenan tres triunfos consecutivos en el torneo.

Sin embargo, la clasificación dejó consecuencias importantes. El defensor Jarel Quansah no estará disponible tras su expulsión, mientras que Jordan Henderson quedó fuera por lesión, obligando a Tuchel a reestructurar parte de su esquema para afrontar uno de los mayores desafíos del campeonato.

Harry Kane continúa siendo la principal referencia ofensiva inglesa, respaldado por el talento de Jude Bellingham y la velocidad de Bukayo Saka.

Noruega llega tras eliminar a Brasil

La gran sorpresa del Mundial continúa escribiendo historia. Noruega alcanzó por primera vez los cuartos de final después de derrotar 2-1 a Brasil en un partido vibrante que confirmó el enorme crecimiento del equipo dirigido por Ståle Solbakken.

El gran protagonista sigue siendo Erling Haaland. El delantero llega con siete goles en el torneo y una extraordinaria eficacia de cara al arco, consolidándose como uno de los principales candidatos a la Bota de Oro.

Junto a Martin Ødegaard y el desequilibrio de Oscar Bobb, el ataque noruego se ha convertido en uno de los más peligrosos de toda la competición.

Un duelo ofensivo de alto voltaje

El encuentro promete un ritmo muy elevado desde el inicio. Inglaterra intentará controlar la posesión mediante Jude Bellingham y Declan Rice, mientras busca aprovechar los espacios con Kane y Saka.

Noruega apostará nuevamente por las rápidas transiciones lideradas por Ødegaard y la contundencia de Haaland, aprovechando las bajas defensivas del conjunto inglés.

Con dos equipos que han mostrado capacidad para generar numerosas ocasiones, todo apunta a un partido abierto y lleno de emociones.

Pronóstico Noruega vs Inglaterra

Las fortalezas ofensivas de ambos equipos contrastan con algunas dudas defensivas mostradas durante el torneo, por lo que se espera una eliminatoria muy igualada que podría extenderse hasta la tanda de penales.

La experiencia inglesa en este tipo de escenarios podría terminar siendo el factor diferencial.

Pronóstico: Noruega 2-2 Inglaterra (Inglaterra avanza en penales).

Last modified: julio 10, 2026