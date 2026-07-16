Atlético San Luis vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

El campeón del fútbol mexicano inicia la defensa de su título. Cruz Azul visita al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, donde buscará comenzar el Apertura 2026 con una victoria que confirme sus aspiraciones de conquistar el bicampeonato.

Los celestes estrenan una nueva etapa bajo el mando de Joel Huiqui, mientras que los potosinos intentarán hacerse fuertes como locales pese a una sensible baja en su ataque.

Cruz Azul inicia la defensa del campeonato

La Máquina arranca un nuevo torneo con la misión de refrendar la décima estrella conquistada el semestre anterior.

Tras la salida de Nicolás Larcamón, Joel Huiqui toma el cargo de manera definitiva. Aunque la pretemporada dejó algunas dudas, como el empate 3-3 frente a Morelia, el equipo también mostró todo su potencial ofensivo con una contundente goleada sobre Comunicaciones.

El mediocampo volverá a ser el principal motor del campeón, con Erik Lira y Carlos Rodríguez encargados de controlar el ritmo del encuentro y abastecer a la ofensiva.

Atlético de San Luis pierde a su referente

El conjunto potosino afronta un inicio de torneo complicado después de sufrir la baja de su goleador João Pedro, quien quedó fuera por una rotura del ligamento cruzado.

Ante esa ausencia, el plan de San Luis apunta a reforzar el bloque defensivo, reducir espacios y buscar hacer daño mediante transiciones rápidas y contragolpes.

Jugar en el Alfonso Lastras será un factor importante para intentar sorprender al vigente campeón.

La batalla estará en el mediocampo

El control de la posesión será uno de los aspectos determinantes del partido.

Cruz Azul intentará imponer condiciones desde la circulación del balón con Lira y Charly Rodríguez, mientras que San Luis buscará cortar los circuitos de juego y aprovechar cualquier recuperación para atacar con velocidad.

Si el campeón consigue instalarse en campo rival desde los primeros minutos, tendrá mayores opciones de inclinar el encuentro a su favor.

Pronóstico Atlético de San Luis vs Cruz Azul

Aunque debutar como visitante nunca resulta sencillo, Cruz Azul llega con una plantilla más profunda y mayor calidad colectiva para imponer condiciones.

San Luis puede competir gracias a la localía, pero la ausencia de João Pedro reduce considerablemente su poder ofensivo.

Pronóstico: Atlético de San Luis 1-2 Cruz Azul.

Last modified: julio 16, 2026