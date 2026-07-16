León vs Atlas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

Uno de los equipos más tradicionales de México acaba de correr a su director técnico a solo tres días de debutar en el torneo, por lo que con un entrenador de emergencia buscarán arrancar con el pie derecho. ¡Se acabó la espera! Este viernes el Estadio León arde con un choque lleno de drama entre La Fiera y el Atlas. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos apenas ante el inicio del campeonato, sin embargo saben que cada punto es vital para conseguir la clasificación.

¡El Atlas está en llamas! La directiva rojinegra tuvo que activar un plan de emergencia tras la sorpresiva salida de Diego Cocca, dejando al exdefensa y DT de la Sub-20, Omar Flores, como el técnico interino para este debut.

Del otro lado está León. Javier Gandolfi asume su primera temporada completa en el banquillo esmeralda tras una gran pretemporada donde su ofensiva brilló goleando 7-4 a Zacatecas y 4-2 a Tapatío.

¡La clave estará en las nuevas caras! León estrena una zaga defensiva colombiana con Jhohan Romaña y Juan Guevara para tapar las bajas de Barreiro y Funes Mori.

Por su parte, los Zorros buscan sacudirse el golpe anímico respaldados en sus refuerzos de lujo como Jorge Sánchez, Duk y el regreso casi oficial de Jairo Torres. Ante la falta de un sistema táctico ensayado por la salida de Cocca, el Atlas apostará por replegar líneas y morder con transiciones rápidas.

Por el golpe táctico que sufre el Atlas en el banquillo y la tremenda inercia goleadora que León mostró en su pretemporada, proyectamos un partido dominado por los locales que terminará con un triunfo de la Fiera de 2-0. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: julio 16, 2026