Written by: julio 17, 2026 Torneo Apertura 2026

Juárez vs Puebla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Torneo Apertura 2026

Juárez vs Puebla

Se acabó la espera! La gloriosa Liga MX regresa con el partido de Juárez contra Puebla en el Estadio Olímpico Benito Juárez. ¿Podrá un equipo totalmente reconstruido con nueve caras nuevas asaltar una de las fronteras más hostiles del país? Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros no están entre los favoritos para clasificar, por lo que empezar con 3 puntos sería un buen paso.

El Puebla de Gerardo Espinoza llega con la moral por las nubes tras un vibrante triunfo de pretemporada por 4-3 sobre el Atlas. La directiva camotera sacudió el mercado de verano firmando a nueve refuerzos para devolverle el protagonismo a la Franja. 

Del otro lado, los Bravos de Juárez quieren sanar las heridas del torneo pasado. Vienen de empatar 1-1 ante el Colorado Rapids de la MLS y urge que demuestren regularidad ante su gente desde el silbatazo inicial.

¡La clave estará en las nuevas caras de ambos planteles! El Puebla le entregó el dorsal número 10 al creativo charrúa Mathías Tomás y confirmó que la joya brasileña de 20 años, Lucas Camilo, jugará directo en el primer equipo. 

Por su parte, Juárez amarró un mediocampo de lujo con el paraguayo Lucas Romero y apuntaló su defensa central con el debut de Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda, quien llega listo para morder en la marca.

Por el gran poder ofensivo que mostró Puebla en pretemporada y el proceso de adaptación que arrastra la zaga de Juárez, proyectamos un partido muy abierto con goles en ambas porterías que terminará empatado 1-1 ¿Cuál es tu pronóstico?

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