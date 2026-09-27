Corea del Sur vs Uruguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Amistosos

¡Prueba de fuego en la capital surcoreana entre dos potencias con la mirada puesta en la consolidación competitiva! La Selección de Corea del Sur recibe en Seúl a la Celeste de Uruguay en un amistoso de Fecha FIFA imperdible. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Sur-Coreanos como Charruas llegan decididos a dar un golpe de autoridad en este segundo duelo de esta larga Fecha FIFA para ambos.

El equipo asiático llega crecido tras pasarle por encima 3-0 a Ecuador en el estreno de Robert Moreno, presumiendo una presión alta impecable.

Por su parte, Uruguay desembarca necesitado de ajustes defensivos tras caer 3-1 ante Japón en el inicio del ciclo de Diego Forlán.

Corea del Sur mantendrá su ritmo asfixiante con Son Heung-min liderando las transiciones rápidas para abastecer a Oh Hyeon-gyu.

Uruguay responderá apoyado en la solidez de Ronald Araújo y la visión de Rodrigo Bentancur para explotar la potencia de Darwin Núñez arriba.

La gran intensidad de los locales sobre su césped y la necesidad charrúa por corregir rumbos anticipan un trámite sumamente abierto de ida y vuelta. Nuestro pronóstico es un disputado empate 2-2 entre Corea del Sur y Uruguay. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: septiembre 27, 2026