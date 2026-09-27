Necaxa vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

León vs Juárez en vivo por la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026#LigaMX #Esmeraldas #Bravos https://t.co/GlaH18siwg — Fulbox (@fulboxOficial) September 28, 2026

¡Cierre de jornada con máxima presión en la capital hidrocálida! Las Águilas del América visitan el Estadio Victoria para enfrentarse al Necaxa, en un duelo donde el conjunto azulcrema necesita recuperar terreno después de salir golpeado de los clásicos y volver a acercarse al liderato.

Los Rayos atraviesan un momento complicado y se encuentran en la decimoquinta posición con 8 puntos, mientras América marcha tercero con 17 unidades, aunque todavía tiene un partido pendiente. La diferencia en la clasificación refleja la urgencia con la que ambos equipos afrontan este compromiso.

América busca recuperar el liderato

El equipo dirigido por Guillermo Almada llega posicionado en el tercer lugar con 17 puntos y con la obligación de buscar una nueva victoria para mantenerse en la pelea por la cima.

Las Águilas vienen de un agridulce empate 2-2 ante Chivas en la jornada pasada, resultado que dejó sensaciones encontradas después de un partido cargado de intensidad.

A esto se suma un problema importante para el conjunto azulcrema: tendrá que afrontar el compromiso con cinco ausencias entre seleccionados y lesionados.

Pese a ello, América cuenta con una plantilla suficientemente profunda para competir y buscar los tres puntos en Aguascalientes.

Una de las novedades estará en la defensa con el estreno de Santiago Bueno, quien tendrá la responsabilidad de aportar seguridad en la última línea.

En la generación de juego, Raphael Veiga será una pieza fundamental para conectar el mediocampo con el ataque y encontrar los espacios necesarios para poner en ventaja a sus compañeros.

Además, Miguel Borja apunta a tener su primera titularidad y será la principal referencia ofensiva de las Águilas. Su presencia dentro del área puede convertirse en uno de los factores determinantes del encuentro.

Necaxa quiere reaccionar en casa

Los Rayos llegan a este partido en una situación mucho más complicada. El conjunto hidrocálido ocupa actualmente el decimoquinto lugar con 8 puntos y necesita urgentemente una victoria que le permita cambiar la dinámica.

A diferencia de América, Necaxa contará con plantel completo, una ventaja que buscará aprovechar para competir de igual a igual ante uno de los equipos con mayores aspiraciones del campeonato.

Sin embargo, el equipo llega después de sufrir una derrota 3-1 ante Atlético San Luis, resultado que profundizó la mala inercia en la que se ha instalado durante las últimas jornadas.

Ahora, jugar en el Estadio Victoria representa una oportunidad para recuperar confianza y regalarle una alegría a su afición.

La estrategia podría pasar por hacerse fuerte en la zona central. Lorenzo Faravelli tendrá la responsabilidad de adueñarse de la medular, darle equilibrio al equipo y encontrar los espacios para lanzar los ataques.

Arriba, Julián Carranza será la principal referencia ofensiva y tendrá que aprovechar cualquier oportunidad que genere el conjunto local.

Las claves del Necaxa vs América

El partido podría plantear un escenario en el que América tenga mayor iniciativa, mientras Necaxa intente aprovechar su plantilla completa para competir desde el orden.

Las Águilas deberán evitar que las ausencias terminen afectando su funcionamiento. La conexión entre Raphael Veiga y Miguel Borja puede convertirse en una de sus principales armas para romper el bloque local.

El estreno de Santiago Bueno también será importante. Necaxa buscará aprovechar cualquier desajuste defensivo para poner a prueba al nuevo zaguero azulcrema.

Los Rayos, por su parte, necesitarán controlar el ritmo del encuentro desde el mediocampo. Si Faravelli consigue imponerse en esa zona, Necaxa tendrá mayores posibilidades de mantener a América lejos de su área y salir rápidamente al ataque.

La presencia de Carranza puede ser determinante en las transiciones. El delantero tendrá que aprovechar los espacios que puedan aparecer cuando las Águilas adelanten sus líneas.

La presión está del lado azulcrema

Aunque América parte con una posición mucho más favorable en la clasificación, la presión también será un factor importante.

Las Águilas necesitan sumar de a tres para mantenerse cerca del liderato y, sobre todo, recuperar sensaciones después del empate ante Chivas.

Necaxa tiene mucho menos que perder en términos de clasificación inmediata y puede intentar convertir esa necesidad en energía para competir ante su afición.

El paso de los minutos será determinante. Si América consigue marcar primero, tendrá mayores espacios para explotar la velocidad de su ataque. Si Necaxa logra mantener el partido igualado, la presión podría aumentar sobre el conjunto visitante.

Pronóstico Necaxa vs América

El conjunto azulcrema llega con una ventaja importante en cuanto a posición en la tabla y calidad individual, aunque las cinco ausencias representan un desafío que no puede ignorarse.

Necaxa cuenta con plantel completo y tendrá la motivación de jugar como local, pero su momento reciente genera dudas después de la derrota ante Atlético San Luis.

América tiene suficientes recursos para controlar buena parte del encuentro y generar las ocasiones necesarias. La calidad de Raphael Veiga y la presencia de Miguel Borja pueden terminar marcando diferencias en los últimos metros.

🔮 Nuestro pronóstico: Necaxa 1-2 América

Pronosticamos una trabajada y apretada victoria del América por 2-1 sobre el Necaxa.

Los Rayos tendrán argumentos para competir y podrían mantener el partido cerrado durante buena parte de los 90 minutos, pero la superioridad técnica del plantel visitante y el hambre de revancha después de los clásicos terminarán imponiendo condiciones en la recta final.

América buscará salir del Estadio Victoria con tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea por el liderato, mientras Necaxa intentará aprovechar su condición de local para dar la sorpresa y comenzar a cambiar su complicado panorama.

Last modified: septiembre 27, 2026