León vs Juárez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

León vs Juárez en vivo por la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026#LigaMX #Esmeraldas #Bravos https://t.co/GlaH18siwg — Fulbox (@fulboxOficial) September 28, 2026

¡Cita imperdible en la cueva esmeralda para continuar con la jornada dominguera de la Liga MX! El Club León recibe en el Nou Camp a los Bravos de Juárez en un choque donde la jerarquía local se enfrentará al envión anímico de un conjunto fronterizo que llega renovado después de conseguir una importante victoria.

Los Esmeraldas se encuentran en la sexta posición con 14 puntos, mientras los Bravos atraviesan una situación mucho más complicada al ocupar el último puesto con apenas 3 unidades. La diferencia en la clasificación convierte este partido en una oportunidad importante para ambos.

León busca volver al camino de la victoria

El equipo esmeralda llega después de empatar 1-1 ante Querétaro, un resultado que dejó sensaciones encontradas y que obliga al conjunto dirigido por su cuerpo técnico a reordenar sus líneas.

Además, León tendrá que afrontar este compromiso con algunas ausencias debido a la Fecha FIFA. García, Arcila y Echeverría no estarán disponibles, por lo que el equipo deberá encontrar alternativas para mantener su estructura competitiva.

A pesar de ello, jugar en el Nou Camp representa un argumento importante para los Esmeraldas. La Fiera buscará asumir el control del encuentro desde el inicio y aprovechar el apoyo de su afición para recuperar los tres puntos.

En la zona ofensiva, Fernando Beltrán tendrá la misión de aportar claridad y visión, mientras ‘Plátano’ Alvarado buscará generar desequilibrio y movilidad.

Ambos deberán encontrar constantemente a Diber Cambindo, quien será la principal referencia para finalizar las jugadas y aprovechar las oportunidades dentro del área.

Juárez llega con la confianza renovada

Los Bravos de Juárez aterrizan en León con una motivación completamente diferente después de poner fin a su mala racha.

El conjunto fronterizo consiguió una contundente victoria 2-0 sobre Tigres, resultado que tuvo como gran protagonista a Óscar Estupiñán, autor de los dos goles.

El triunfo no modifica todavía la complicada situación de Juárez en la clasificación, pero sí puede convertirse en un punto de inflexión para un equipo que necesita sumar urgentemente si quiere abandonar el último puesto.

Ahora, el desafío será trasladar esa confianza al terreno de juego y competir ante un León que se ha instalado en la zona alta de la tabla.

Juárez deberá apostar por un bloque defensivo ordenado, reducir espacios y esperar el momento adecuado para lanzar ataques rápidos.

La principal amenaza volverá a ser Estupiñán. Después de su doblete ante Tigres, el delantero colombiano buscará aprovechar cualquier espacio a la espalda de la defensa esmeralda.

Las claves del León vs Juárez

El partido presenta dos propuestas diferentes.

León tendrá que asumir la iniciativa debido a su condición de local y a la diferencia que existe actualmente en la clasificación.

La creatividad de Fernando Beltrán será importante para mover el balón y encontrar espacios, mientras la movilidad del ‘Plátano’ Alvarado puede generar problemas a una defensa que intentará mantenerse compacta.

La conexión con Diber Cambindo será otro elemento fundamental. Si León consigue abastecer al delantero dentro del área, tendrá posibilidades de generar ocasiones claras.

Juárez, en cambio, deberá ser paciente. Su mejor escenario será mantener el orden durante los primeros minutos y evitar que León encuentre un gol temprano que obligue a modificar completamente su planteamiento.

Los Bravos intentarán aprovechar las transiciones y buscar rápidamente a Óscar Estupiñán, especialmente cuando el conjunto local adelante sus líneas.

El factor Nou Camp

La localía puede terminar siendo uno de los elementos más importantes del encuentro.

León conoce perfectamente las condiciones de su estadio y buscará imponer un ritmo alto ante un Juárez que tendrá que realizar un esfuerzo importante para mantener su estructura defensiva.

El apoyo de la afición y la necesidad de mantenerse en la zona de Liguilla pueden convertirse en factores adicionales de motivación para los Esmeraldas.

Juárez, por su parte, llega con el impulso de haber derrotado a Tigres y tendrá la confianza suficiente para intentar competir hasta el último minuto.

Pronóstico León vs Juárez

El conjunto esmeralda parte con una posición mucho más favorable en la clasificación, aunque no podrá confiarse ante unos Bravos que llegan después de conseguir uno de sus resultados más importantes del torneo.

León tendrá que manejar correctamente las ausencias provocadas por la Fecha FIFA y evitar que Juárez convierta el encuentro en un partido de transiciones constantes.

La calidad en el mediocampo y la fortaleza colectiva de la Fiera pueden terminar marcando la diferencia, especialmente conforme avance el partido y aparezcan espacios.

🔮 Nuestro pronóstico: León 2-1 FC Juárez

Pronosticamos una trabajada victoria del León por 2-1 sobre FC Juárez.

Los Bravos tienen argumentos para competir y el momento de Óscar Estupiñán puede generar peligro, pero la fortaleza colectiva de la Fiera en su feudo y el peso de su mediocampo terminarán inclinando la balanza durante el tramo complementario.

León buscará aprovechar el partido para consolidarse en la zona de Liguilla, mientras Juárez intentará demostrar que la victoria sobre Tigres puede marcar el inicio de una reacción en el campeonato.

Last modified: septiembre 27, 2026