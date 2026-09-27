Pumas vs Atlético San Luis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Trámite de alta exigencia a mediodía en la capital del país! Los Pumas reciben en Ciudad Universitaria al Atlético de San Luis en un choque donde las bajas provocadas por la Fecha FIFA obligan a una reestructuración importante para ambos equipos, con los tres puntos como objetivo prioritario.

La UNAM atraviesa un torneo irregular y actualmente ocupa el duodécimo puesto con 12 puntos, mientras que los Rojiblancos aparecen una posición más abajo con 9 unidades. La diferencia es corta y convierte este enfrentamiento en una oportunidad importante para ambos conjuntos.

Pumas busca encontrar regularidad

El conjunto felino llega a este compromiso después de empatar 1-1 contra Atlas en el Estadio Jalisco, resultado que volvió a dejar en evidencia la irregularidad que ha acompañado al equipo durante el torneo.

Ahora, Pumas tendrá que afrontar el partido con varias ausencias importantes. Carrasquilla, Vite y Morales no estarán disponibles, por lo que el cuerpo técnico deberá modificar su estructura y encontrar nuevas soluciones en distintas zonas del campo.

A pesar de las bajas, jugar en Ciudad Universitaria y a mediodía representa un escenario que los auriazules buscarán convertir en una ventaja.

La propuesta de Esteban Solari estará basada en mantener el equilibrio desde el mediocampo. Santiago Trigos y Víctor Arteaga tendrán la responsabilidad de darle orden al equipo y permitir que los hombres ofensivos puedan jugar con mayor libertad.

En ataque, el desequilibrio de César ‘Chino’ Huerta y Luciano Herrera será fundamental para romper el bloque potosino y generar oportunidades para Juninho.

Atlético San Luis llega con confianza

El Atlético de San Luis afronta este compromiso con un impulso anímico importante después de conseguir una victoria ante Necaxa.

Los Rojiblancos llegan con apenas nueve puntos, pero el triunfo más reciente les permitió recuperar confianza y afrontar esta visita con la intención de dar una sorpresa en territorio universitario.

El equipo potosino sabe que necesitará un planteamiento inteligente para competir contra unos Pumas que buscarán asumir la iniciativa desde el comienzo.

Su principal apuesta podría estar en cerrar espacios y mantener un bloque compacto, esperando el momento adecuado para salir rápidamente al contragolpe.

En ese escenario, Felipe Mora será la principal referencia ofensiva. Su capacidad para aprovechar espacios puede ser determinante si San Luis consigue recuperar el balón y encontrar desorganizada a la defensa auriazul.

Las claves del Pumas vs Atlético de San Luis

El partido puede convertirse en una batalla táctica especialmente cerrada debido a las bajas y a la necesidad de ambos equipos de sumar.

Pumas tendrá que asumir la iniciativa, pero deberá hacerlo sin perder el equilibrio. Las ausencias de Carrasquilla, Vite y Morales obligarán a otros futbolistas a asumir responsabilidades adicionales.

El trabajo de Trigos y Arteaga en la medular será fundamental para controlar el ritmo y darle salida limpia al balón.

Arriba, la gran diferencia puede aparecer por las bandas y en los duelos individuales. El ‘Chino’ Huerta tendrá libertad para buscar el uno contra uno y generar las jugadas capaces de romper un partido cerrado.

San Luis, en cambio, tendrá que priorizar el orden defensivo. Los Rojiblancos pueden encontrar oportunidades si consiguen resistir la presión inicial y salir rápidamente hacia campo rival.

La velocidad de sus contragolpes y la presencia de Felipe Mora pueden convertirse en sus principales armas.

El factor Ciudad Universitaria

Otro elemento que puede influir será el escenario del encuentro.

Pumas conoce perfectamente las condiciones de jugar en su feudo a mediodía y buscará utilizar ese contexto para imponer un ritmo que desgaste al conjunto visitante.

Para San Luis será fundamental administrar correctamente sus esfuerzos y evitar que el partido se convierta en una sucesión de ataques universitarios.

Si los auriazules consiguen mover rápidamente el balón y obligar a los Rojiblancos a recorrer grandes distancias, el cansancio podría comenzar a abrir espacios durante la segunda mitad.

Pronóstico Pumas vs Atlético de San Luis

El encuentro apunta a ser sumamente equilibrado. Pumas tiene la obligación de conseguir una victoria para acercarse a los puestos importantes de la clasificación, pero las bajas provocadas por la Fecha FIFA pueden complicar su funcionamiento.

San Luis llega con confianza después de derrotar a Necaxa y buscará aprovechar cualquier error para golpear al contragolpe.

Sin embargo, la localía, el contexto de jugar a mediodía y la capacidad individual de César ‘Chino’ Huerta pueden terminar marcando la diferencia en un partido que promete mantenerse cerrado durante buena parte de los 90 minutos.

🔮 Nuestro pronóstico: Pumas 2-1 Atlético de San Luis

Pronosticamos una trabajada victoria de Pumas por 2-1 sobre el Atlético de San Luis.

Los Rojiblancos tendrán argumentos para complicar el encuentro mediante un bloque compacto y salidas rápidas, pero el empuje histórico de los auriazules en su feudo a mediodía y el desequilibrio individual del ‘Chino’ Huerta terminarán destrabando un partido sumamente apretado.

Pumas buscará aprovechar esta oportunidad para recuperar regularidad y acercarse a la zona de Liguilla, mientras San Luis intentará prolongar su buen momento y dar la sorpresa en Ciudad Universitaria.

Last modified: septiembre 27, 2026