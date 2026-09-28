Bélgica vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

⚽️🇫🇷 Con gol de Olise en los últimos minutos Francia se queda con la victoria ante Bélgica. pic.twitter.com/L0yYvkIeaK — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) September 28, 2026

¡Cita con la élite del fútbol mundial para definir al único líder del grupo de la muerte en la UEFA Nations League! Bélgica y Francia se enfrentan en Bruselas en un auténtico choque de trenes, con dos selecciones que comenzaron la competición con victorias contundentes y ahora buscan dar un nuevo golpe de autoridad en la lucha por alcanzar la fase final.

Los Diablos Rojos llegan con la confianza renovada después de imponerse como visitantes ante Italia, mientras que Les Bleus comenzaron con el pie derecho la nueva era de Zinédine Zidane. Con ambas selecciones instaladas en la parte alta, este enfrentamiento puede marcar diferencias importantes desde las primeras jornadas.

Bélgica llega inspirada tras conquistar Italia

Los Diablos Rojos, dirigidos por Mark van Bommel, atraviesan un momento de entusiasmo después de conseguir una victoria de enorme valor en su presentación.

Bélgica derrotó 2-0 a Italia como visitante, demostrando personalidad y capacidad para competir en uno de los escenarios más exigentes del fútbol europeo. Ahora tendrá que trasladar ese buen momento a casa ante una selección francesa que representa un desafío todavía mayor.

El duelo también tiene un ingrediente especial para los belgas: buscarán romper una racha de cinco derrotas consecutivas ante Francia. La estadística convierte este partido en una oportunidad para cambiar la historia reciente del enfrentamiento directo.

Para conseguirlo, Van Bommel apostará por la intensidad desde el mediocampo. La presión de Youri Tielemans será fundamental para recuperar rápidamente la pelota y permitir que Bélgica pueda lanzar sus ataques con velocidad.

Arriba, la potencia de Loïs Openda será una de las principales armas para intentar hacer daño a una defensa francesa que tendrá que mantenerse concentrada durante los 90 minutos.

Francia estrena la era Zidane con victoria

En el otro lado aparece una selección francesa que vive un momento especial con la llegada de Zinédine Zidane al banquillo.

Les Bleus comenzaron la nueva etapa con una victoria frente a Turquía, resultado que permitió al equipo iniciar con confianza su camino en esta edición de la Nations League.

Sin embargo, Francia tendrá que afrontar este compromiso con una ausencia de enorme peso. Kylian Mbappé está lesionado y no podrá participar en el encuentro, después de haber sido precisamente el autor del gol de la victoria en el debut.

La baja del delantero obliga a Zidane a buscar nuevas soluciones ofensivas, aunque la selección francesa mantiene una enorme cantidad de recursos individuales.

El entrenador francés confiará en el orden de Eduardo Camavinga para darle equilibrio al equipo desde atrás y permitir que sus futbolistas ofensivos tengan libertad para atacar.

En ese escenario, Ousmane Dembélé, nuevo capitán de Les Bleus, será una de las principales referencias ofensivas junto con Bradley Barcola, especialmente cuando Francia consiga encontrar espacios a la espalda de la defensa belga.

Las claves del Bélgica vs Francia

El mediocampo será uno de los grandes campos de batalla de este encuentro. Bélgica buscará presionar arriba y dificultar la salida francesa, con Tielemans como uno de los principales responsables de esa intensidad.

Francia intentará superar esa presión mediante circulación rápida y apoyándose en la calidad de Camavinga para mantener el equilibrio. Si consigue salir de la primera línea de presión, podría encontrar espacios importantes para lanzar a Dembélé y Barcola.

Bélgica, por su parte, necesitará evitar que Francia se instale cómodamente en campo rival. La velocidad de Openda puede ser especialmente peligrosa si los Diablos Rojos consiguen recuperar la pelota y atacar rápidamente.

Otro factor será la gestión de los momentos del partido. Un gol temprano podría modificar completamente el planteamiento de ambos equipos y obligar al rival a asumir mayores riesgos.

Un historial que Francia quiere mantener a su favor

El antecedente reciente entre ambas selecciones añade todavía más tensión al encuentro. Bélgica llega buscando terminar con una racha de cinco derrotas consecutivas ante Francia, por lo que el duelo representa una oportunidad importante para cambiar la dinámica.

Los belgas tendrán además la ventaja de jugar ante su público en Bruselas, un factor que puede aumentar la intensidad del equipo durante los momentos de mayor presión.

Francia, sin embargo, cuenta con una plantilla repleta de futbolistas capaces de decidir un partido en una sola acción. Incluso sin Mbappé, la velocidad de Dembélé, Barcola y el talento colectivo del conjunto francés representan un desafío enorme.

Pronóstico Bélgica vs Francia

Todo apunta a un partido sumamente parejo entre dos selecciones que llegan con confianza después de ganar sus respectivos debuts. Bélgica tendrá la motivación adicional de jugar en casa y buscar romper su mala racha ante Francia, mientras Les Bleus intentarán darle continuidad al exitoso comienzo de la era Zidane.

La presión de Tielemans, la potencia de Openda y el respaldo del público serán importantes para Bélgica. Francia responderá con equilibrio en la zona central y la capacidad de sus extremos para atacar los espacios.

La jerarquía individual del conjunto galo puede terminar marcando diferencias en los momentos decisivos.

🔮 Nuestro pronóstico: Bélgica 1-2 Francia

Pronosticamos una apretada victoria de Francia por 2-1 sobre Bélgica, en un encuentro que podría mantenerse igualado durante buena parte del partido y resolverse por pequeños detalles.

Los Diablos Rojos tienen argumentos suficientes para poner contra las cuerdas a Les Bleus, especialmente jugando en Bruselas, pero la enorme jerarquía individual del plantel francés y su efectividad en el historial reciente pueden terminar inclinando la balanza.

Francia buscará mantenerse en lo más alto del grupo y consolidar el inicio de la era Zidane, mientras Bélgica intentará aprovechar su localía para romper una racha adversa y reclamar su lugar entre los grandes protagonistas de la Nations League.

Last modified: septiembre 28, 2026