Turquía vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Written by: septiembre 28, 2026 Liga de Naciones UEFA

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Turquía vs Italia

¡Batalla de máxima presión en territorio turco por los primeros puntos en el grupo de la muerte de la UEFA Nations League! La renovada Turquía de Vincenzo Montella recibe en Bursa a la Italia de Roberto Mancini en un choque electrizante donde perder está prohibido. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros arrancaron su participación con una derrota, por lo que un nuevo descalabro sería dar un paso hacía el descenso en un sector sumamente duro.

El equipo otomano llega tras caer por la mínima ante Francia, buscando apoyarse en la encendida atmósfera de su estadio para sumar su primer triunfo en la elite de la Liga A. 

Por su parte, la Azzurra desembarca urgida tras tropezar 2-0 ante Bélgica en casa, necesitada de victorias en la era Mancini.

Montella volcará su propuesta apostando al talento asociativo de Arda Güler y la velocidad de Barış Alper Yılmaz para vulnerar el cerrojo italiano. 

Mancini responderá con el despliegue de Nicolò Barella y Sandro Tonali en la medular para surtir de balones a Moise Kean en ataque.

El empuje ensordecedor de la afición en Bursa y la chispa individual de los atacantes locales equilibrarán las fuerzas frente al despliegue táctico de la visita. Nuestro pronóstico es un vibrante empate 1-1 entre Turquía e Italia. ¿Cuál es el tuyo?

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