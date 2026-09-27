Alemania vs Grecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡EXTRA EXTRA ALEMANIA PIERDE ANTE GRECIA 😱😱😱!



Grecia acaba de dar la gran sorpresa de la UEFA Nations League venciendo 1-0 a Alemania en Augsburgo con solitaria anotación de Dimitris Kourbelis.



Con este triunfo Grecia mantuvo su paso perfecto con 6 puntos en el Grupo B,… pic.twitter.com/qL8cnaEiih — Fulbox (@fulboxOficial) September 27, 2026

¡Fiesta de alto voltaje en suelo germano para presenciar el estallido de la nueva era de la selección teutona! Alemania recibe en Augsburgo a Grecia en el esperado debut en casa de Jürgen Klopp en la UEFA Nations League. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Alemanes quieren sumar su primera victoria de la competencia, mientras los Griegos llegan motivados listos para dar la gran sorpresa.

Die Mannschaft desembarca tras empatar 1-1 contra Países Bajos, buscando desatar toda su potencia ofensiva ante su afición.

Por su parte, la selección helénica de Ivan Jovanović llega crecida en la cima del grupo tras vencer 2-1 a Serbia fuera de casa.

Klopp apostará a la dinámica de Joshua Kimmich en la distribución para soltar las arremetidas de Karim Adeyemi y la pegada de Kai Havertz arriba. Grecia responderá ordenando un bloque defensivo ferreo con Kostas Mavropanos para intentar sorprender al espacio con Vangelis Pavlidis.

La abrumadora profundidad de la plantilla alemana y la intensidad que imprime la mano de Klopp en su feudo terminarán pasando por encima de la visita. Nuestro pronóstico es una contundente victoria de Alemania 3-1 sobre Grecia. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: septiembre 27, 2026