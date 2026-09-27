Noruega vs Portugal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

⏱️ | Vitória gigante de 🇵🇹 Portugal na 🇳🇴 Noruega!



Golos de João Félix e Gonçalo Ramos deram a vitória à Seleção 🌟 mas Diogo Costa é que segurou o resultado com 5 defesas e 2.45 golos evitados! #NationsLeague #NORPOR pic.twitter.com/6OzmbGXzlJ — GM Arena (@GMArenaPT) September 27, 2026

¡Cita con la historia en tierras vikingas para presenciar un choque de depredadores del área sin precedentes! Noruega y Portugal se enfrentan en Oslo por la cima del Grupo 4 de la UEFA Nations League, en un partido que promete reunir a dos de los delanteros más reconocidos de la era moderna: Erling Haaland y Cristiano Ronaldo.

Ambas selecciones comenzaron su participación con una victoria, por lo que sumar nuevamente de a tres representaría un paso importante rumbo a la fase final. La igualdad de fuerzas y el enorme poder ofensivo de ambos combinados anticipan una batalla de máxima intensidad.

Noruega llega encendida tras derrotar a Dinamarca

El conjunto nórdico aterriza en este compromiso con la confianza por las nubes después de protagonizar un debut espectacular en la Liga A.

Noruega derrotó 3-2 a Dinamarca en un partido de gran intensidad, resultado que le permitió comenzar con el pie derecho su camino en la Nations League y confirmar sus aspiraciones dentro del grupo.

La figura principal fue, una vez más, Erling Haaland. El delantero noruego volvió a demostrar su capacidad para definir partidos y será nuevamente la gran referencia ofensiva de un equipo que buscará aprovechar al máximo su condición de local.

Sin embargo, Noruega no depende únicamente de su goleador. La creatividad de Martin Ødegaard en la zona de mediocampo será fundamental para encontrar los espacios y abastecer las constantes arremetidas de Haaland.

El equipo nórdico intentará imponer intensidad desde los primeros minutos y aprovechar cada recuperación para lanzar rápidamente a sus hombres de ataque.

Portugal estrena la era de Jorge Jesus

En el otro lado estará una selección portuguesa que también comenzó el torneo con una victoria y que buscará dar continuidad a su condición de campeona defensora.

Portugal derrotó 1-0 a Gales en su presentación, un resultado que le permitió comenzar con tres puntos y afrontar esta visita a Oslo con mayor tranquilidad.

El encuentro también representa el estreno de la era de Jorge Jesus al frente de la selección lusitana. El nuevo entrenador tendrá ante sí una prueba de máxima exigencia frente a una Noruega que llega con un enorme impulso ofensivo.

Portugal apostará por tener el control de la pelota y utilizar la calidad de Bruno Fernandes y Vitinha para construir sus ataques. La intención será mover al bloque noruego y encontrar espacios para que João Félix y Cristiano Ronaldo puedan aparecer cerca del área.

Para Ronaldo, además, será una nueva oportunidad de demostrar su capacidad para marcar diferencias en partidos de máxima exigencia internacional.

Las claves del Noruega vs Portugal

Uno de los principales duelos tácticos estará en la zona central del campo. Noruega buscará darle libertad a Ødegaard para manejar la circulación y encontrar rápidamente a Haaland, mientras Portugal intentará hacerse con la posesión mediante Bruno Fernandes y Vitinha.

El ritmo del encuentro podría depender precisamente de quién consiga imponer condiciones en esa zona. Si Noruega logra recuperar y salir con velocidad, Haaland tendrá espacios para atacar. Portugal, en cambio, buscará controlar el balón y evitar que el delantero noruego pueda recibir con ventaja.

Otro aspecto determinante será la capacidad de los portugueses para encontrar a Cristiano Ronaldo dentro del área. La movilidad de João Félix puede ayudar a generar espacios y líneas de pase para el máximo referente ofensivo del conjunto lusitano.

Noruega tendrá que prestar especial atención a esas combinaciones, pero sin renunciar a sus propias armas. Un partido demasiado abierto podría favorecer a ambos equipos debido a la enorme calidad de sus delanteros.

Haaland y Cristiano, frente a frente

El atractivo individual más evidente estará en el duelo entre Erling Haaland y Cristiano Ronaldo.

El delantero noruego representa potencia, velocidad y capacidad de definición dentro del área. Su presencia obliga a cualquier defensa a mantener una vigilancia constante, especialmente cuando Ødegaard consigue encontrarlo en posiciones peligrosas.

Cristiano Ronaldo, por su parte, continúa siendo una referencia ofensiva de Portugal y uno de los futbolistas más determinantes de su generación. Su capacidad para aparecer en el momento indicado puede cambiar el rumbo de un encuentro equilibrado.

Con ambos atacantes sobre el terreno de juego, cualquier error defensivo podría terminar transformándose en una ocasión de gol.

Pronóstico Noruega vs Portugal

El encuentro presenta todos los ingredientes para convertirse en uno de los grandes partidos de esta jornada de la UEFA Nations League. Noruega llega impulsada por su victoria sobre Dinamarca y por el poder ofensivo de Haaland, mientras Portugal afronta una nueva etapa bajo Jorge Jesus con la confianza de haber comenzado ganando.

El equilibrio en el mediocampo será fundamental. Ødegaard intentará alimentar a Haaland, mientras Bruno Fernandes y Vitinha buscarán controlar la posesión para activar a João Félix y Cristiano Ronaldo.

La igualdad entre ambas propuestas hace pensar en un encuentro cerrado en el marcador, aunque con suficiente talento ofensivo para generar emociones en ambas áreas.

🔮 Nuestro pronóstico: Noruega 1-1 Portugal

Pronosticamos un disputado empate 1-1 entre Noruega y Portugal, en un partido electrizante donde ambos conjuntos tendrán oportunidades para quedarse con la victoria, pero terminarán repartiendo puntos.

El equilibrio táctico en la zona medular y la pegada brutal que exhiben ambos frentes de ataque podrían provocar un duelo de máxima tensión hasta el último minuto.

Noruega buscará hacer valer su localía y la inspiración de Haaland, mientras Portugal intentará controlar el encuentro mediante su mediocampo y confiar en el instinto goleador de Cristiano Ronaldo.

Last modified: septiembre 27, 2026