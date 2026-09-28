España vs Croacia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡Cita estelar en Sevilla para presenciar un choque de gigantes por la cima de la UEFA Nations League! España y Croacia se enfrentan en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un duelo que promete máxima intensidad y que tendrá como uno de sus grandes atractivos la espectacular racha invicta de 39 partidos que acompaña a la selección española.

Ambas selecciones comenzaron la competición con una victoria, por lo que esta segunda jornada representa una nueva oportunidad para dar un golpe de autoridad y posicionarse en la pelea por alcanzar la fase final.

España llega inspirada tras conquistar Wembley

La campeona del mundo aterriza en Sevilla con la confianza por las nubes después de protagonizar una espectacular remontada en su presentación.

España derrotó 3-2 a Inglaterra en Wembley, en un encuentro cargado de emociones que terminó inclinándose del lado español gracias a las anotaciones de Baena y Oyarzabal.

El resultado permitió a La Roja comenzar con el pie derecho y mantener la dinámica positiva de un equipo que busca seguir dominando el panorama internacional.

Ahora, jugando ante su público, España tendrá la oportunidad de imponer nuevamente su estilo de juego. Luis de la Fuente confiará en la solidez de Rodri en la zona medular para controlar los tiempos y generar las condiciones necesarias para que sus extremos puedan explotar los espacios.

La velocidad de Lamine Yamal y Nico Williams será una de las principales armas españolas. Ambos pueden generar desequilibrio en el uno contra uno y obligar a la defensa croata a permanecer constantemente bajo presión.

Croacia llega con Modrić todavía vigente

En el otro lado aparece una Croacia que también comenzó la Nations League con una victoria y que buscará demostrar que sigue siendo capaz de competir al máximo nivel europeo.

El conjunto dirigido por Slaven Bilić derrotó 2-1 a República Checa, resultado que le permitió sumar tres puntos y llegar a Sevilla con confianza.

El gran protagonista fue Luka Modrić, quien volvió a demostrar su enorme calidad con un golazo inolvidable. El histórico mediocampista continúa siendo una pieza fundamental para Croacia incluso después de haber superado los 40 años.

Junto a él, Mateo Kovačić tendrá una responsabilidad importante en la creación y circulación del balón. La experiencia de ambos será clave para intentar contrarrestar la intensidad y juventud del mediocampo español.

En ataque, Croacia buscará proyectar las incorporaciones de Maco Pašalić, intentando aprovechar cualquier espacio que pueda aparecer detrás de la defensa española.

Las claves del España vs Croacia

El mediocampo será uno de los grandes campos de batalla del encuentro. España buscará controlar la posesión y utilizar a Rodri como punto de equilibrio para evitar que Croacia pueda imponer el ritmo de sus veteranos centrocampistas.

Croacia intentará responder precisamente desde esa zona. Modrić y Kovačić buscarán darle pausa al equipo, mover la pelota y encontrar los espacios necesarios para lanzar a sus hombres ofensivos.

La diferencia podría aparecer en las bandas. España cuenta con dos armas capaces de romper cualquier estructura defensiva mediante velocidad y desborde: Lamine Yamal y Nico Williams.

Si ambos extremos consiguen recibir en situaciones favorables, Croacia tendrá que retroceder y podría terminar acumulando demasiados hombres cerca de su área.

Juventud española contra experiencia croata

El duelo también pondrá frente a frente dos generaciones diferentes.

España cuenta con una generación joven que ha demostrado no tener miedo a los grandes escenarios. Lamine Yamal representa buena parte de esa nueva energía, acompañado por futbolistas capaces de aportar velocidad y dinamismo en ataque.

Croacia, en cambio, se apoya en la experiencia de jugadores como Modrić y Kovačić para controlar los momentos de mayor tensión.

La experiencia puede ayudar a los croatas a mantener el partido bajo control durante largos periodos, pero la velocidad española podría convertirse en un factor determinante conforme avancen los minutos y aparezcan espacios.

La histórica racha de España

Uno de los ingredientes más importantes del partido será la racha invicta de 39 encuentros que acompaña a la selección española.

Ese registro refuerza la confianza de La Roja y añade presión al conjunto croata, que tendrá que realizar un partido prácticamente perfecto para romper la dinámica española.

Además, el encuentro se disputará en Sevilla, donde España contará con el respaldo de su afición. La combinación entre localía, confianza y talento ofensivo puede convertir el tramo final del partido en un escenario especialmente complicado para Croacia.

Pronóstico España vs Croacia

El duelo reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de los grandes partidos de esta jornada de la UEFA Nations League. España llega después de vencer a Inglaterra en Wembley, mientras Croacia hizo lo propio ante República Checa.

La batalla en el mediocampo será fundamental. Rodri intentará darle estabilidad a España, mientras Modrić y Kovačić buscarán utilizar su experiencia para competir por la posesión.

Sin embargo, la velocidad y el desequilibrio de Lamine Yamal y Nico Williams pueden terminar marcando diferencias, especialmente durante la segunda mitad.

🔮 Nuestro pronóstico: España 3-1 Croacia

Pronosticamos una autoritaria victoria de España por 3-1 sobre Croacia, en un partido donde La Roja podría encontrar mayores espacios conforme avance el encuentro.

Croacia tiene argumentos suficientes para competir gracias a la calidad de Modrić, Kovačić y Pašalić, pero la imponente racha invicta de España, el respaldo de su público y la desbordante juventud de su ataque terminarán imponiendo condiciones.

España buscará mantener su paso firme en la Nations League y ampliar su espectacular dinámica positiva, mientras Croacia intentará resistir y aprovechar la experiencia de sus referentes para mantenerse con vida hasta el final.

Last modified: septiembre 28, 2026