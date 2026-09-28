República Checa vs Inglaterra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

Prueba de fuego en tierras checas para la reacción inmediata de uno de los favoritos del grupo! La Selección de Inglaterra visita Praga para medirse a la República Checa en un choque de la UEFA Nations League donde tropezar de nuevo significaría alejarse de la cima. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones cayeron en su presentación, por lo que es vital el sumar las tres unidades para no rezagarse en el sector.

El equipo de Thomas Tuchel llega golpeado tras dejar ir la ventaja en Wembley y caer 3-2 ante España, urgido de solidez defensiva tras sus propios errores.

Por su parte, la República Checa de Santi Denia desembarca necesitada tras tropezar en casa ante Croacia en el arranque del torneo.

Inglaterra adueñará la posesión impulsada por la visión de Jude Bellingham y las proyecciones de Trent Alexander-Arnold para surtir el olfato goleador de Harry Kane. Chequia responderá con el orden de Vladimír Coufal atrás para intentar lastimar en contragolpes rápidos.

La inmensa diferencia de jerarquía en el ataque visitante y la determinación de los ingleses por responder en la cancha terminarán marcando la diferencia. Nuestro pronóstico es una autoritaria y clara victoria de Inglaterra 2-0 sobre la República Checa. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: septiembre 28, 2026