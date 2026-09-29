Argentina vs Bolivia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Amistosos

¡Fiesta total en suelo cordobés para presenciar el regreso a las canchas del subcampeón del mundo! Argentina y Bolivia se enfrentan en el Estadio Mario Alberto Kempes en un partido de Fecha FIFA cargado de expectativas, goles y nuevas figuras.

La Albiceleste volverá a presentarse ante su público con la intención de ofrecer una actuación contundente, mientras La Verde buscará aprovechar al máximo una de las visitas más exigentes de su calendario. Con propuestas completamente diferentes, el escenario apunta a un partido de mucha intensidad.

Argentina vuelve al ruedo con nuevas figuras

La selección dirigida por Lionel Scaloni regresa a la actividad después de su brillante participación mundialista y lo hará con algunas novedades importantes en su ataque.

En esta ocasión, Lionel Messi será reservado para su gran despedida en el Monumental, por lo que la responsabilidad ofensiva recaerá en un tridente encabezado por Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La ausencia de Messi abrirá además la puerta para que otros futbolistas asuman protagonismo. Entre ellos aparecen dos de las grandes joyas de la nueva generación argentina: Franco Mastantuono y Nico Paz, quienes tendrán la oportunidad de mostrar su talento en un escenario internacional.

En la zona central, Argentina buscará controlar completamente el partido mediante la calidad de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Ambos serán fundamentales para mantener la posesión y encontrar los espacios necesarios para activar a los atacantes.

La Albiceleste buscará desde el primer minuto instalarse en campo boliviano y someter a su rival mediante circulación rápida, movilidad y presión tras pérdida.

Bolivia llega golpeada a Córdoba

En el otro lado estará una selección boliviana que afronta este compromiso con la necesidad de recuperar sensaciones.

El conjunto dirigido por Óscar Villegas llega después de caer ante Paraguay, resultado que prolongó un momento complicado y aumentó la necesidad de encontrar una respuesta en esta Fecha FIFA.

La visita al Kempes representa un desafío enorme. Bolivia deberá enfrentarse a una selección argentina repleta de talento y que, además, contará con el respaldo de su afición.

La estrategia de La Verde podría pasar por replegarse en campo propio, cerrar los espacios interiores y evitar que los mediocampistas argentinos puedan recibir con libertad.

A partir de las recuperaciones, el objetivo será lanzar rápidamente a sus hombres ofensivos. Miguel Terceros y Carmelo Algarañaz serán dos de las principales alternativas para intentar atacar los espacios a la espalda de la defensa local.

Bolivia necesitará realizar un partido defensivamente muy disciplinado si quiere mantenerse con vida durante la mayor cantidad de minutos posible.

Las claves del Argentina vs Bolivia

El dominio de la posesión será uno de los principales factores del encuentro. Argentina buscará adueñarse de la pelota mediante Enzo Fernández y Mac Allister, mientras Bolivia intentará reducir los espacios y obligar a la Albiceleste a jugar por fuera.

El movimiento de Mastantuono y Nico Paz puede ser especialmente importante. Ambos tienen capacidad para recibir entre líneas, conducir y romper estructuras defensivas con su talento individual.

Arriba, la presencia de Julián Álvarez y Lautaro Martínez obligará a los defensores bolivianos a permanecer constantemente atentos. Cualquier espacio dentro del área podría convertirse en una oportunidad de gol.

Bolivia, por su parte, necesitará aprovechar al máximo las pocas posesiones que consiga tener. Terceros y Algarañaz tendrán que ser precisos cuando encuentren metros para correr.

Julián Álvarez y Lautaro, al frente del ataque

La ausencia de Messi convierte al ataque argentino en uno de los grandes focos del partido.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez asumirán buena parte de la responsabilidad goleadora y tendrán que aprovechar el volumen ofensivo que genere el mediocampo.

La movilidad de ambos delanteros puede ser determinante frente a un bloque boliviano que probablemente permanecerá cerca de su propia área durante largos periodos.

Además, la presencia de Mastantuono y Nico Paz permitirá a Argentina contar con más alternativas para generar ocasiones, especialmente si Bolivia consigue cerrar los caminos centrales.

Argentina quiere regalar una noche especial en el Kempes

El factor emocional también será importante. La Albiceleste regresa a las canchas después de su actuación mundialista y buscará ofrecer una noche memorable a sus aficionados.

El Kempes será escenario de una nueva presentación del equipo de Scaloni, que afrontará el encuentro con la intención de mantener su identidad y continuar dando protagonismo a una nueva generación de futbolistas.

Bolivia, en cambio, tendrá que resistir la presión inicial y tratar de mantener el partido abierto. Si consigue llegar al descanso con un marcador corto, podría aumentar sus posibilidades de competir durante la segunda mitad.

Sin embargo, la diferencia de recursos entre ambas selecciones hace que Argentina parta con una ventaja considerable en el desarrollo del encuentro.

Pronóstico Argentina vs Bolivia

El escenario apunta a un partido de dominio argentino. La Albiceleste tendrá la pelota, controlará el territorio y buscará generar ocasiones constantemente ante una Bolivia que intentará defenderse con un bloque bajo.

Enzo Fernández y Mac Allister serán los encargados de manejar la circulación, mientras Mastantuono y Nico Paz aportarán creatividad y desequilibrio.

Bolivia apostará por las transiciones y buscará encontrar a Terceros y Algarañaz cuando consiga recuperar el balón, pero tendrá dificultades para sostener el ritmo ofensivo argentino durante los 90 minutos.

La diferencia de jerarquía colectiva y el poderío ofensivo de la Scaloneta pueden terminar convirtiendo el partido en un monólogo local.

🔮 Nuestro pronóstico: Argentina 4-0 Bolivia

Pronosticamos una contundente victoria de Argentina por 4-0 sobre Bolivia, en un partido donde la Albiceleste debería imponer condiciones desde el comienzo y ampliar su ventaja conforme avance el encuentro.

La selección Argentina cuenta con demasiadas variantes para un conjunto boliviano que llegará obligado a defender durante largos periodos. La calidad de Enzo Fernández y Mac Allister, sumada al talento de Mastantuono, Nico Paz, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, puede marcar una diferencia considerable.

Argentina buscará regalarle una noche especial a su afición en Córdoba, mientras Bolivia intentará resistir y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender.

Last modified: septiembre 29, 2026