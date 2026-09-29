Estados Unidos vs Chile EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Amistosos

¡Duelo de alto voltaje en suelo norteamericano siguiendo con una intensa Fecha FIFA! La Selección de Estados Unidos recibe en St. Louis a un necesitado equipo de Chile en un choque donde la contundencia local pone a prueba el temple trasandino. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Norteamericanos buscarán un nuevo triunfo demostrando su calidad, mientras que La Roja saldrá decidida a dar la campanada.

El conjunto de Mauricio Pochettino desembarca encendido tras golear 4-1 a Perú con un ataque explosivo y variantes de recambio.

Por su parte, La Roja de Nicolás Córdova llega obligada a recomponer su esquema tras caer ante Canadá y sufrir las expulsiones de Suazo y Cepeda.

Estados Unidos volcará su propuesta con la dinámica de Tyler Adams y la magia de Gio Reyna para abastecer la puntería de Ricardo Pepi.

Chile responderá cerrando filas con Paulo Díaz atrás para lanzar contragolpes letales a través de Darío Osorio y la fuerza de Ben Brereton.

El gran momento de ritmo que arrastran los dirigidos por Pochettino y las ausencias en la zaga chilena terminarán marcando diferencias en el tramo final. Nuestro pronóstico es una sólida victoria de Estados Unidos 3-1 sobre Chile. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: septiembre 29, 2026