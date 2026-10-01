Corea del Sur vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Amistosos

¡Cita estelar en Seúl para cerrar la ventana internacional con chispas en la cancha! La Selección de Corea del Sur recibe a la Vinotinto de Venezuela en un choque intercontinental donde reencontrarse con la victoria es la única meta. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones vienen de caer en su más reciente amistoso, por lo que intentarán volver a la senda del triunfo en esta recta final de esta larga Fecha FIFA.

El conjunto asiático llega buscando sacudirse el tropiezo sufrido ante Uruguay, apoyándose en su fuerte localía donde acumula nueve triunfos en trece partidos.

Por su parte, la Venezuela de Oswaldo Vizcarrondo desembarca tras mostrar una cara sumamente sólida y competitiva frente a Japón.

Corea del Sur volcará su propuesta con la visión de Lee Kang-in en la creación para explotar los desmarques de Son Heung-min al espacio.

La Vinotinto responderá ajustando su bloque defensivo para cerrar caminos y lanzarse al ataque mediante transiciones rápidas.

La inmensa calidad individual de los atacantes locales sobre su césped terminará marcando la diferencia en un trámite sumamente peleado. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Corea del Sur 2-1 sobre Venezuela. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 1, 2026