Gales vs Noruega EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡TRIUNFO DRAGÓN ANTE LAS ESTRELLAS NÓRDICAS! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇳🇴⚽️



Noruega pegó primero con Oscar Bobb, tras una gran asistencia de Martin Ødegaard, pero Gales reaccionó y terminó remontando en Cardiff. ⚽️



Daniel James puso el empate y Neco Williams apareció al inicio del segundo tiempo para… pic.twitter.com/F49WB3F8yh — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 1, 2026

¡Duelo de alta exigencia en la capital galesa con la obligación de sumar como única consigna! La Selección de Gales recibe en Cardiff a la peligrosa Noruega de Erling Haaland en un choque clave por la Liga de Naciones de la UEFA. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas escuadras vienen de sendas derrotas en la jornada pasada, por lo que llegan a esta tercera fecha con la necesidad de sumar de a tres en la búsqueda de sus objetivos.

El equipo local llega urgido de puntos tras encajar derrotas en fila como visitante frente a Portugal y Dinamarca, necesitado de goles al frente tras irse en cero en ambos duelos.

Por su parte, la escuadra vikinga desembarca con su chapa de cuartofinalista mundial, tras vencer a los daneses y tropezar apretadamente ante los portugueses.

Gales apostará a replegar su bloque en campo propio para soltar la velocidad al espacio de Brennan Johnson y Daniel James.

Noruega responderá adueñándose de la pelota con la visión de Martin Ødegaard en la medular para surtir el poderío de área de Erling Haaland.

El demoledor momento de forma del ataque nórdico y la fragilidad defensiva de los locales terminarán abriendo brecha en la segunda mitad. Nuestro pronóstico es una contundente victoria de Noruega 3-1 sobre Gales. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 1, 2026