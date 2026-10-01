Alemania vs Serbia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

🤯🇩🇪 ¡¡PRIMERA VICTORIA DE KLOPP AL FRENTE DE ALEMANIA!!



⚽ Bischof y Wirtz firmaron los goles del 2-0 sobre Serbia para darle al nuevo técnico su primer triunfo.



🔥 Alemania suma 4 puntos y se mantiene en la pelea en el Grupo 2.



¿Ya comienza a verse la mano de Klopp? 👀… pic.twitter.com/g61u2DJa6h — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 1, 2026

¡Prueba de fuego en la catedral del fútbol bávaro con la obligación de ganar como única consigna! La Selección de Alemania recibe en el Allianz Arena a Serbia buscando la primera victoria en la era Jürgen Klopp dentro de la UEFA Nations League. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones llegan de sendas derrotas en la jornada pasada, por lo que les urge sumar de a tres para seguir en carrera por sus objetivos.

El conjunto germano llega bajo alta presión tras sufrir un duro e inesperado tropiezo por la mínima ante Grecia en Augsburgo, urgido de solidez en el último tercio.

Por su parte, la escuadra serbia desembarca en Múnich sin puntos tras caer ante griegos y neerlandeses, obligada a reaccionar.

Klopp apostará por el liderazgo de Joshua Kimmich en la medular para abrir la cancha con la velocidad de Karim Adeyemi y Serge Gnabry.

Serbia responderá cerrando filas en campo propio para intentar castigar los desajustes defensivos de los locales a través de Luka Jović.

La enorme jerarquía ofensiva del plantel teutón y la urgencia de responder ante su afición en Múnich terminarán marcando diferencias en el tramo final. Nuestro pronóstico es una clara victoria de Alemania 3-1 sobre Serbia. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 1, 2026