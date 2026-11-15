Panamá vs Curazao EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Nations League 2026-27

Liga de Naciones CONCACAF

¡Definición a todo o nada por el boleto el Final Four de la Concacaf Nations League! Panamá recibe a Curazao con el marcador global empatado a cero en un duelo donde se define al primer semifinalista y el boleto directo a la Copa Oro. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

En la ida tuvimos un duelo sumamente cerrado, con los Caribeños siendo ligeramente mejores, pero al final ninguno se hizo daño para un 0-0 definitivo que dejó todo para esta vuelta.

Los Canaleros llegan invictos en casa dentro de esta competencia, pero urgidos de contundencia tras ligar ocho partidos sin ganar en tiempo regular.

Por su parte, la Curazao de Dick Advocaat desembarca con 10 encuentros sin derrota en la Liga de Naciones, buscando hacer historia y meterse por primera vez en semifinales.

Panamá apostará por el control del mediocampo con Adalberto Carrasquilla y Yoel Bárcenas para abrir espacios a la velocidad de Ismael Díaz.

Curazao responderá con orden defensivo liderado por Armando Obispo y Eloy Room, buscando golpear al contragolpe mediante los hermanos Bacuna.

La presión ambiental del Rommel Fernández y el dominio territorial panameño terminarán pesando ante un rival muy bien trabajado en bloque bajo. Nuestro pronóstico es una sufrida victoria de Panamá 1-0 sobre Curazao. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 15, 2026