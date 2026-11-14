Written by: noviembre 14, 2026 Liga de Naciones CONCACAF

Haití vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Nations League 2026-27

Haití vs Estados Unidos

¡Choque de trenes en Miami buscando el boleto al Final Four de la Concacaf Nations League! Haití funge como local administrativo ante una arrolladora selección de Estados Unidos en una serie de cuartos de final donde Mauricio Pochettino busca dar el golpe desde la ida. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Las Barras y las Estrellas parten como claros favoritos, sin embargo saben que no pueden subestimar a unos Caribeños que llegan con un equipo muy sólido.

El equipo caribeño llega presumiendo una notable pegada tras golear 4-1 a República Dominicana y eliminar a Costa Rica dentro del Grupo B. 

Por su parte, la escuadra de Mauricio Pochettino desembarca intratable luego de imponer condiciones frente a rivales de peso como Canadá, México, Chile y Perú en la pasada Fecha FIFA.

Estados Unidos tomará la pelota respaldado en la solvencia de Chris Richards, el recorrido de Yunus Musah y la magia entre líneas de Giovanni Reyna y Malik Tillman. 

Haití responderá cerrando espacios para desatar la velocidad de Fafà Picault y Louicius Deedson al contragolpe.

La superioridad en posesión del cuadro norteamericano y la enorme jerarquía individual de sus atacantes terminarán marcando el ritmo en Florida. Nuestro pronóstico es una sólida victoria de Estados Unidos 3-1 sobre Haití. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , Last modified: noviembre 14, 2026
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