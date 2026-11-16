Liga de Naciones CONCACAF

¡Eliminatoria al rojo vivo en Toronto buscando el boleto al Final Four de la Concacaf Nations League! Canadá recibe a Guatemala con una mínima ventaja de 3-2 en el global pero sufriendo la baja de su capitán Alphonso Davies. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La Hoja de Maple llega con ventaja y tiene pie y medio en la siguiente ronda, pero lo peor que podría hacer esa caer en excesos de confianza.

La escuadra canadiense llega golpeada por una plaga de lesiones que deja fuera a Alphonso Davies, Stephen Eustáquio y Cyle Larin, además de tener expulsado a su técnico Jesse Marsch.

Por su parte, Guatemala desembarca motivada tras descontar dos veces en la segunda mitad y quedar a un solo gol de igualar la serie demostrando que pueden competir.

Canadá apostará por la velocidad letal de Jonathan David, Liam Millar y Tani Oluwaseyi para liquidar el cruce al contragolpe.

Guatemala responderá con orden defensivo y la explosividad de Óscar Santis por los costados para aprovechar las dudas de una zaga local llena de ausencias.

El empuje guatemalteco pondrá a prueba la resistencia local, pero la contundencia individual del ataque canadiense en su casa terminará inclinando la balanza. Nuestro pronóstico es una vibrante victoria de Canadá 2-1 sobre Guatemala. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 16, 2026