Written by: octubre 10, 2026 Primeira Liga

Marítimo vs Porto EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Primeira Liga 2026-2027

Marítimo vs Porto

¡Prueba de fuego para el campeón de Portugal en una de las aduanas más difíciles del torneo! El FC Porto visita al Marítimo con Santiago Giménez listo para saltar a la cancha buscando regresar a la senda del gol. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Dragones han marcado el ritmo del torneo con paso perfecto en 7 jornadas, mientras los Verdirojos marchan onceavos con 8 unidades esperando que la pausa por la Fecha FIFA les haya servido para reorganizarse.

El equipo de Francesco Farioli llega condicionado por una plaga de bajas médicas y el regreso tardío de sus internacionales, teniendo que echar mano del equipo B para completar los entrenamientos. 

Por su parte, el Marítimo buscará aprovechar el desgaste físico del rival en su fortaleza de Madeira.

Porto reestructurará su XI apostando al regreso de Gabriel Verón por banda y encomendándose a la potencia en el área de Santiago Giménez que podría salir como titular.

Marítimo responderá con un repliegue ordenado en campo propio para contragolpear las espaldas de la mermada zaga visitante.

A pesar de las múltiples ausencias en el plantel Dragón, la jerarquía individual y la contundencia de Santi Giménez podrían terminar marcando el rumbo en Funchal. Nuestro pronóstico es una apretada victoria del Porto 2-1 sobre el Marítimo. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 10, 2026
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