Champions League 2026-2027

¡Duelo de todo o nada en Róterdam con impacto directo en la supervivencia de la Champions League! El Feyenoord, sumido en una profunda crisis de resultados, recibe al Porto de Santiago Giménez, que vuelve a su antigua casa, con ambos equipos obligados a ganar para seguir con vida en Europa. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros llegan fuera de la zona de clasificación con el margen de error cada vez más pequeño ahora que entramos a la segunda mitad de la fase de liga.

El Feyenoord es 32 con 3 puntos tras ser goleado por el Inter y acumula seis partidos sin ganar luego de caer en su liga ante el Excelsior el fin de semana.

Por su parte, el Porto marcha 26 con las mismas 3 unidades, pero llega revitalizado tras golear 4-1 al Napoli, mantener paso perfecto en Portugal y avanzar en la Copa de Portugal el pasado viernes.

Sin margen de error, el cuadro neerlandés apostará por la visión de Luciano Valente en la creación para alimentar a Nacho Ferri y Jerayno Schaken arriba.

El Porto responderá imponiendo jerarquía defensiva con Kiwior y Bednarek, además del desequilibrio de Gabri Veiga y la contundencia de Samu Aghehowa y Santiago Giménez.

La enorme fragilidad defensiva que arrastran los locales frente al gran momento goleador y la confianza anímica de los Dragones inclinarán la balanza en Róterdam. Nuestro pronóstico es una valiosa victoria del FC Porto 2-1 sobre el Feyenoord. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 24, 2026