Written by: octubre 13, 2026 Champions League 2026-2027

Betis vs Porto EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Betis vs Porto

¡Duelo de titanes ibéricos en Sevilla para dar un golpe de autoridad en la Champions League! El Real Betis recibe en La Cartuja al temible Porto de Santiago Giménez en una batalla electrizante sin margen de error. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos saldrán decididos a llevarse el botín sabiendo que sería dar un gran paso rumbo a la fase final.

El equipo de Manuel Pellegrini llega motivado tras remontar 3-2 al Lille en su debut y acumular siete victorias consecutivas en casa incluido el 5-2 sobre el Osasuna el pasado domingo con doblete de Isco.

Por su parte, la escuadra de Francesco Farioli desembarca como líder invicto en Portugal con ocho triunfos al hilo, buscando sumar sus primeros puntos en Europa tras un amargo debut cayendo 2-0 ante el Manchester City.

Betis volcará su volumen ofensivo asociando la visión de Pablo Fornals con la soltura de Ez Abde para abastecer al Cucho Hernández en el área.

 Porto responderá con la dinamica de Borja Sainz por bandas para alimentar el olfato e instinto goleador de Santiago Giménez que podría volver a tener minutos.

El momento dulce que viven ambos planteles en ataque y la enorme paridad en sus propuestas futbolísticas auguran un desarrollo ríspido con goles en ambas porterías. Nuestro pronóstico es un vibrante empate 2-2 entre Real Betis y Porto. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , , , Last modified: octubre 13, 2026
Feyenoord vs Como Previous Story
Feyenoord vs Como EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027
Manchester City vs PSG Next Story
Manchester City vs PSG EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Related Posts

Roma vs Real Madrid

Roma vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Written by: octubre 13, 2026

¡Noche de grandes emociones en la capital italiana! Roma y Real Madrid se enfrentan este miércoles en el Stadio Olimpico en uno de los...

Read More
Manchester City vs PSG

Manchester City vs PSG EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Written by: octubre 13, 2026

¡Partidazo de potencias mundiales! Manchester City y Paris Saint-Germain se enfrentan este miércoles en el Etihad Stadium en uno de los...

Read More
Galatasaray vs Barcelona

Galatasaray vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Written by: octubre 13, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Noche de máxima tensión en...

Read More
Atlético de Madrid vs Manchester United

Atlético de Madrid vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Written by: octubre 13, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Noche grande en el Metropolitano!...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *