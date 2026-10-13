Betis vs Porto EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Champions League 2026-2027

¡Duelo de titanes ibéricos en Sevilla para dar un golpe de autoridad en la Champions League! El Real Betis recibe en La Cartuja al temible Porto de Santiago Giménez en una batalla electrizante sin margen de error. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos saldrán decididos a llevarse el botín sabiendo que sería dar un gran paso rumbo a la fase final.

El equipo de Manuel Pellegrini llega motivado tras remontar 3-2 al Lille en su debut y acumular siete victorias consecutivas en casa incluido el 5-2 sobre el Osasuna el pasado domingo con doblete de Isco.

Por su parte, la escuadra de Francesco Farioli desembarca como líder invicto en Portugal con ocho triunfos al hilo, buscando sumar sus primeros puntos en Europa tras un amargo debut cayendo 2-0 ante el Manchester City.

Betis volcará su volumen ofensivo asociando la visión de Pablo Fornals con la soltura de Ez Abde para abastecer al Cucho Hernández en el área.

Porto responderá con la dinamica de Borja Sainz por bandas para alimentar el olfato e instinto goleador de Santiago Giménez que podría volver a tener minutos.

El momento dulce que viven ambos planteles en ataque y la enorme paridad en sus propuestas futbolísticas auguran un desarrollo ríspido con goles en ambas porterías. Nuestro pronóstico es un vibrante empate 2-2 entre Real Betis y Porto. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 13, 2026