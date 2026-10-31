Liverpool vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2026-2027

Written by: octubre 31, 2026 Premier League 2026-2027

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Liverpool vs Arsenal

¡Choque de titanes por el trono de Inglaterra con impacto total en el templo de Anfield! El encendido Liverpool recibe al campeón vigente Arsenal en una batalla táctica de altísimo voltaje donde solo la victoria vale en la lucha por liderato. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Mientras los Reds se ubican en la cuarta posición, los Gunners son co-líderes en una batalla sin margen de error.

El equipo de Andoni Iraola llega volando tras ligar cinco triunfos consecutivos y anotar 15 goles en su racha, buscando extender su dominio en casa. En la jornada pasada doblegaron 2-0 al Brighton, mientras que a media semana dejaron fuera al Chelsea de la Copa.

Por su parte, la escuadra de Mikel Arteta desembarca firme en la Premier pero arrastrando catorce años sin ganar en Anfield, además, a media semana sufrieron un duro descalabro al quedar eliminados de la Copa ante un equipo de la cuarta división.

Liverpool tomará la iniciativa asociando a Alexis Mac Allister y Florian Wirtz para surtir el olfato en el área de Alexander Isak

Arsenal responderá a las ausencias de Bukayo Saka y William Saliba encomendándose al eje Declan Rice-Bruno Guimarães para lanzar a Kai Havertz arriba.

El tremendo nivel defensivo que presumen los visitantes y la inexpugnable fortaleza que impone Anfield generarán un duelo sumamente equilibrado. Nuestro pronóstico es un muy trabajado e intenso empate 1-1 entre Liverpool y Arsenal. ¿Cuál es el tuyo?

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