Written by: octubre 24, 2026 Premier League 2026-2027

Manchester United vs Bournemouth EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Premier League 2026-2027

Manchester United vs Bournemouth

¡Alerta roja en el Teatro de los Sueños y máxima tensión en el banquillo por la salvación en la Premier League! El Manchester United recibe en Old Trafford a un enrachado Bournemouth en un choque donde regalar unidades podría resultar demasiado caro. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Red Devils están hundidos con 7 puntos, mientras las Cerezas apenas cosechan 6 unidades pero están motivados.

El equipo de Michael Carrick llega sumido en una severa crisis tras ser goleado en Champions League e hilvanar cinco partidos sin ganar en todas las competencias. 

Por su parte, la escuadra de Marco Rose desembarca motivada tras derrotar 3-0 al AC Milan en la Europa League a media semana, además, en la jornada pasada de la Premier vencieron 2-0 al Sunderland.

Manchester United tomará la iniciativa apoyado en la visión de su capitán Bruno Fernandes para surtir la llegada al área de Bryan Mbeumo. 

Bournemouth responderá al contragolpe con la pegada de Marcus Tavernier y la velocidad de Rayan para explotar la contundencia de Evanilson.

Las marcadas vulnerabilidades defensivas que arrastran los de casa y el alto rendimiento ofensivo que viene mostrando la visita prometen un choque lleno de emociones y goles. Nuestro pronóstico es un vibrante empate 2-2 entre Manchester United y Bournemouth. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 24, 2026
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