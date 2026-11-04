Written by: noviembre 4, 2026 Europa League

AZ Alkmaar vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2026-2027

AZ Alkmaar vs Juventus

Prueba de fuego en Países Bajos e impacto directo en la Europa League! El AZ Alkmaar recibe en su fortaleza del AFAS Stadion a una gigante Juventus en una batalla cruenta donde tropezar podría costar muy caro rumbo a la fase final. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos están peleando en las primeras posiciones de la tabla con los neerlandeses ubicados en el décimo puesto con 6 puntos, mientras los italianos son séptimos con 7 unidades.

El equipo de Leeroy Echteld llega respaldado por su impresionante racha de 17 juegos europeos sin perder en casa, sin embargo  el fin de semana cayeron 1-0 en su visita al Ajax cayendo al quinto puesto de la Eredivisie.

Por su parte, la escuadra de Luciano Spalletti desembarca séptima e invicta en el torneo, mientras que el fin de semana dieron un golpe de autoridad al vencer a la Roma en la Serie A.

AZ Alkmaar intentará tomar la iniciativa empujado por su gente, asociando a Peer Koopmeiners con la velocidad de Mateo Chávez para surtir a Mexx Meerdink. 

Juventus responderá con la visión de Teun Koopmeiners en el reencuentro ante su exequipo para abastecer la efectividad de Nick Woltemade.

La inexpugnable fortaleza casera que imponen los locales ante su afición y la jerarquía de los turineses presagian un duelo sumamente nivelado y de ida y vuelta. Nuestro pronóstico es un muy trabajado empate 1-1 entre AZ Alkmaar y Juventus. ¿Cuál es el tuyo?

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