Juventus vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Serie A 2026-2027

Written by: noviembre 1, 2026 Serie A

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Juventus vs Napoli

¡Duelo de urgencia máxima en Turín e impacto total en la Serie A de Italia! Una acorralada Juventus recibe en el Allianz Stadium a un peligroso Napoli en un clásico con morbo de entrenadores donde caer provocará un terremoto. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos están muy lejos de las expectativas ubicándose en el octavo y séptimo puesto de la tabla empatados en 14 puntos, por lo que solamente el triunfo calmaría un poco la presión del momento.

El equipo de Luciano Spalletti llega sumido en una severa crisis tras caer 2-0 ante Genoa e hilvanar plaga de bajas en su plantilla. Apenas han ganado 2 de sus últimos 5 partidos.

Por su parte, la escuadra de Massimiliano Allegri desembarca embalada tras golear 4-1 a Monza con una ofensiva encendida anotando 11 goles en sus últimos 3 juegos.

Juventus tomará la iniciativa obligada por su gente, buscando la potencia de Weston McKennie para abastecer a Randal Kolo Muani

Napoli responderá explotando la lucidez de Kevin De Bruyne y la llegada de Scott McTominay para asistir el momento letal de Rasmus Højlund.

El momento de desconfianza que arrastra el cuadro local y la enorme contundencia que viene mostrando la visita en ataque terminarán pesando en la catedral bianconera. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Napoli 2-1 sobre la Juventus. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: noviembre 1, 2026
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