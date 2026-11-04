Written by: noviembre 4, 2026 Europa League

Bayer Leverkusen vs Marsella EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2026-2027

Bayer Leverkusen vs Marsella

Prueba de fuego en Europa con impacto directo en la Europa League! El Bayer Leverkusen recibe en la caldera del BayArena al Olympique de Marsella en un duelo de vital importancia donde regalar tres puntos complicará el camino. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos ante un duelo que en teoría sería muy desigual con los alemanes teniendo paso perfecto, mientras los franceses hundidos con 3 derrotas, pero la realidad es que seguramente será un choque muy cerrado.

El equipo de Carles Martínez llega como co-lider en la tabla europea pero urgido de solidez tras ligar dos derrotas en la Bundesliga incluido el 4-2 del fin de semana ante el Stuttgart.

Por su parte, la escuadra de Bruno Genesio desembarca motivada tras vencer 2-0 al Toulouse en la Ligue 1, buscando escalar posiciones en Europa al estar hundidos sin puntos.

Bayer Leverkusen tomará la iniciativa apoyado en la creatividad de Malik Tillman y la velocidad de Moussa Diaby para abastecer la potencia de Patrik Schick

Marsella responderá a la presión apretando la medular con Pierre-Emile Højbjerg para lanzar los zarpazos de Amine Gouiri e Igor Paixão al contragolpe.

El tremendo potencial ofensivo que suele presumir el cuadro local en su feudo y la necesidad imperiosa de golpear la mesa ante su afición terminarán imponiendo condiciones. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Bayer Leverkusen 2-1 sobre el Marsella. ¿Cuál es el tuyo?

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