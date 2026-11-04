Real Sociedad vs Lyon EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2026-2027

Europa League

¡Duelo de peso pesado en la Europa League sin margen de error! La Real Sociedad recibe en la trinchera de Anoeta a un peligroso Olympique de Lyon en un choque vital donde el triunfador dará un gran salto rumbo a la fase final de la competencia. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan muy cerca de la tabla ya que los españoles ocupan la catorceava posición con 4 puntos, mientras los franceses están 2 puestos arriba con 6 unidades.

El equipo de Pellegrino Matarazzo llega buscando revancha tras tropezar en el derbi liguero, pero respaldado por su aplastante 6-0 en la fecha previa europea tomando un respiro.

Por su parte, la escuadra de Paulo Fonseca desembarca con seis puntos en el torneo, así como después de vencer 2-0 al Angers en la Ligue 1 donde se ubican terceros.

Real Sociedad tomará la iniciativa apoyada en la calidad de Takefusa Kubo y Gonçalo Guedes para nutrir el momento goleador de Luka Sučić y Mikel Oyarzabal.

Lyon responderá a la plaga de lesiones encomendándose a la solidez de Noah Nartey para buscar la velocidad de Keito Nakamura.

El empuje incesante de la afición en San Sebastián y la jerarquía de sus referentes ofensivos terminarán marcando la diferencia en un trámite muy parejo. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de la Real Sociedad 2-1 sobre el Lyon. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 4, 2026