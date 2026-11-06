Nottingham Forest vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Premier League 2026-2027

Premier League 2026-2027

¡Duelo de urgencias y polos opuestos en Inglaterra con impacto directo en la cima! El Nottingham Forest recibe en su caldera del City Ground al Manchester City en una batalla sin margen de error donde cualquier error podría costar muy caro. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Tricky Trees llega en un terrible momento hundidos en zona de descenso con apenas 6 unidades, pero los Ciudadanos tampoco llegan en su mejor forma ligando descalabros y cayendo a la segunda posición.

El equipo de Oliver Glasner llega inmerso en la penúltima casilla con apenas 6 puntos tras caer 2-0 ante Brentford, urgido de reaccionar ante su gente que no lo has visto ganar en toda la temporada.

Por su parte, la escuadra de Enzo Maresca desembarca como sublíder tras perder en casa ante el Brighton en la jornada pasada, pero reanimado tras vencer 3-2 al Leipzig en Champions League a mitad de semana.

Nottingham Forest intentará replegar líneas buscando la orquestación de James McAtee y Morgan Gibbs-White para explotar los espacios al contragolpe.

Manchester City tomará la iniciativa respaldado en el liderazgo de Rúben Dias y la magia de Rayan Cherki para alimentar la letal pegada de Erling Haaland.

La marcada diferencia de jerarquía entre ambas plantillas y la voracidad con la que se presentan los visitantes para no despegarse del liderato definirán el rumbo. Nuestro pronóstico es una trabajada y victoria del Manchester City 2-1 sobre el Nottingham Forest. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 6, 2026