Arsenal vs Hull City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Premier League 2026-2027

Premier League 2026-2027

¡Poderío total del líder e impacto directo en la Premier League! El Arsenal recibe en la fortaleza del Emirates Stadium al Hull City en una batalla donde sumar de a tres significará dar un golpe de autoridad en sus respectivas luchas. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Mientras los Gunners llegan en un gran momento en la cima de la tabla, los Tigres llegan onceavos con 8 partidos sin ganar en todas las competencias.

El equipo de Mikel Arteta llega en la cima con 24 puntos tras dar un golpe de autoridad venciendo al Liverpool en Anfield y ganando sus últimos cuatro duelos ligueros. Además, en Champions vencieron 2-1 al Slavia Praga en la República Checa a mitad de semana.

Por su parte, la escuadra visitante desembarca en el puesto once, arrastrando una mala racha ya que no ganan desde agosto.

Arsenal tomará el balón apoyado en la visión de Martin Ødegaard y el despliegue de Declan Rice para abastecer la efectividad de Kai Havertz.

Hull City responderá con un espeso cerrojo defensivo buscando la solidez del arquero Tzolakis y los chispazos de Oli McBurnie al contragolpe.

La abrumadora contundencia que viene registrando el cuadro local en su feudo y la solidez de su zaga terminarán derrumbando el muro visitante. Nuestro pronóstico es una autoritaria victoria del Arsenal 2-0 sobre el Hull City. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 6, 2026