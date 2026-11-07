Valencia vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 LaLiga 2026-2027

LaLiga 2026-2027

¡Mestalla se prepara para una batalla de alto voltaje! El Valencia recibe al Real Madrid de José Mourinho en un partido que puede tener consecuencias importantes tanto en la lucha por evitar el descenso como en la pelea por el título. Los Naranjeros necesitan sumar para salir de la zona peligrosa, mientras que los Merengues no pueden permitirse un tropiezo si quieren mantenerse en la cima de la clasificación.

La presión estará presente desde el primer minuto. El conjunto local contará con el respaldo de su afición, pero enfrente tendrá a un rival que atraviesa un momento espectacular y que llega con una racha de siete victorias consecutivas.

¿Cómo llega el Valencia?

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega motivado después de conseguir una importante victoria por 1-0 sobre el Elche en el derbi. Ese resultado representa un respiro para los Naranjeros, que han tenido un torneo complicado y permanecen hundidos en la zona de descenso.

El triunfo puede convertirse en un impulso anímico para afrontar esta complicada cita, aunque el Valencia sabe que necesita mucho más que motivación para frenar a uno de los equipos más poderosos del campeonato.

El ‘Vasco’ Aguirre buscará construir un equipo compacto, con un cerrojo táctico que permita cerrar los espacios y competir con intensidad en la zona medular. La intención será incomodar la circulación del Real Madrid, recuperar balones y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender mediante el contragolpe.

Jugar en Mestalla puede representar una ventaja importante, especialmente por la presión que suele ejercer su afición. Sin embargo, el Valencia tendrá que mostrar una versión prácticamente perfecta para evitar que las individualidades madridistas marquen la diferencia.

¿Cómo llega el Real Madrid?

El Real Madrid atraviesa un momento extraordinario. La escuadra de José Mourinho viene de vencer al AEK Atenas en la Champions League y acumula siete triunfos consecutivos entre todas las competencias, una racha que confirma su gran estado de forma.

Los Merengues saben que no tienen margen de error en la lucha por la cima de LaLiga. Cada partido representa una oportunidad para acercarse al título, por lo que buscarán imponer su jerarquía incluso en una cancha tan complicada como Mestalla.

La ofensiva blanca llega con argumentos de sobra para hacer daño. Jude Bellingham será una pieza fundamental por su visión de juego y capacidad para generar oportunidades, mientras que Vinícius aportará velocidad y desequilibrio por los costados. En el área, Kylian Mbappé tendrá la responsabilidad de convertir las ocasiones en goles.

El objetivo será tomar la iniciativa, controlar el balón y obligar al Valencia a permanecer cerca de su propia área. Si el Madrid consigue encontrar espacios entre líneas, tendrá muchas posibilidades de inclinar el encuentro a su favor.

Claves del Valencia vs Real Madrid

Una de las principales claves estará en la batalla por el mediocampo. El Valencia necesita presionar, reducir los espacios y evitar que Jude Bellingham pueda manejar los tiempos del partido. Si permite que el inglés juegue con libertad, los delanteros madridistas podrían recibir balones en posiciones muy peligrosas.

Otro factor importante será la velocidad de Vinícius. El brasileño puede convertirse en un problema constante para la defensa local, especialmente si encuentra espacios para encarar y superar a sus marcadores.

Por su parte, el Valencia deberá aprovechar el ambiente de Mestalla para competir con intensidad. El planteamiento de Javier Aguirre buscará mantener el orden defensivo y encontrar oportunidades al contragolpe, aunque tendrá que ser muy efectivo para aprovechar las pocas ocasiones que pueda generar.

La presión de la afición local será un ingrediente adicional, pero la contundencia ofensiva del Real Madrid representa una amenaza difícil de contener durante los 90 minutos.

Pronóstico Valencia vs Real Madrid: ¿Quién ganará?

Se espera un partido complicado para los visitantes, principalmente por el ambiente que se vivirá en Mestalla y la urgencia del Valencia por conseguir puntos. Los Naranjeros intentarán resistir con un planteamiento defensivo y buscarán aprovechar los espacios para dar la sorpresa.

Sin embargo, el momento que atraviesa el Real Madrid es demasiado importante como para ignorarlo. Sus siete victorias consecutivas, la calidad de Bellingham, la velocidad de Vinícius y la contundencia de Mbappé le dan una ventaja considerable en este enfrentamiento.

Nuestro pronóstico es una valiosa victoria del Real Madrid 2-1 sobre el Valencia.

Last modified: noviembre 7, 2026