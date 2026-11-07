Sunderland vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Premier League 2026-2027

Premier League 2026-2027

¡Prueba de fuego en el norte de Inglaterra con impacto directo en los extremos de la tabla! El Sunderland recibe en su trinchera del Stadium of Light a un Chelsea desatado de Xabi Alonso en una batalla de todo o nada donde regalar espacios costará muy caro. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

The Black Cats está teniendo un torneo desastroso y les urge reaccionar cuanto antes, mientras los Blues quieren dar un golpe de autoridad para consolidarse en los primeros lugares de la tabla.

El equipo de Régis Le Bris llega inmerso en el sótano con solo una victoria en nueve partidos tras caer 3-1 ante Coventry en la jornada pasada, igualmente a mitad de semana cayeron en casa ante el Dinamo Zagreb por la Europa League, agregándole las ausencias de sus centrales titulares.

Por su parte, la escuadra de Xabi Alonso desembarca en el cuarto puesto tras superar 2-0 al Manchester United sumando su tercer triunfo de sus últimos 4 duelos de liga.

Sunderland replegará líneas buscando apelar al aliento de su tribuna y golpear en pelota parada.

Chelsea tomará la iniciativa respaldado en el candado de Moises Caicedo y Roméo Lavia en la medular para lanzar a velocidad la frescura de Estêvão Willian y la contundencia de Cole Palmer y Morgan Rogers.

La marcada diferencia de momentos entre ambos planteles y las severas ausencias defensivas de los locales terminarán abriendo el partido a favor del ataque visitante. Nuestro pronóstico es una autoritaria victoria del Chelsea 3-1 sobre el Sunderland. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 7, 2026