Manchester United vs Aston Villa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Premier League 2026-2027

Premier League 2026-2027

¡Batalla de titanes en el Teatro de los Sueños con impacto directo en la Premier League! El Manchester United recibe en la caldera de Old Trafford al peligroso Aston Villa en un choque de alta tensión donde cualquier error costará muy caro. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Red Devils están viviendo momentos críticos a punto de caer a la zona de descenso, mientras los Villanos quieren el triunfo para meterse otra vez a la lucha por Europa.

El equipo local llega urgido de solidez tras resentir desgastes en Europa y sufrir la suspensión de Lisandro Martínez en su zaga. En la jornada pasada cayeron 2-0 ante Chelsea, pero a mitad de semana regresaron de un 2-0 en contra para terminar venciendo 3-2 a la Roma con doblete de Matheus Cunha.

Por su parte, la escuadra de Unai Emery desembarca dispuesta a explotar las fragilidades del rival tras medirse a mitad de semana contra el Barcelona en Champions siendo goleados 3-0.

Manchester United buscará tomar la iniciativa apoyado en la orquestación de Bruno Fernandes y la velocidad de Bryan Mbeumo para alimentar a Matheus Cunha.

Aston Villa responderá apretando la medular con Leon Goretzka y John McGinn para habilitar la potencia de Nicolas Jackson al contragolpe.

El gran volumen de juego que genera la visita entre líneas y las sensibles ausencias en el eje defensivo del cuadro local terminarán decantando la balanza en Mánchester. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Aston Villa 2-1 sobre el Manchester United. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 7, 2026