Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 LaLiga 2026-2027

LaLiga 2026-2027

¡Duelo de gigantes por la cima de España! El Atlético de Madrid recibe al Barcelona en el Estadio Metropolitano en un enfrentamiento que podría cambiar el rumbo de la lucha por el título. Los Colchoneros llegan como sublíderes, solamente dos puntos por debajo de los blaugranas, por lo que una victoria local les permitiría arrebatarles el primer puesto. Sin embargo, los dirigidos por Hansi Flick atraviesan un gran momento ofensivo y buscarán dar un golpe de autoridad como visitantes.

Se espera una batalla táctica de primer nivel, con dos equipos que tienen argumentos para imponer condiciones. El Atlético presume una defensa extraordinaria y una racha ganadora en Liga, mientras que el Barcelona cuenta con una ofensiva demoledora que ya suma 46 goles. ¡La cima está en juego y ninguno querrá dar un paso atrás!

¿Cómo llega el Atlético de Madrid?

El equipo de Diego Simeone ocupa el segundo puesto de la clasificación con 28 puntos, apenas dos por debajo del Barcelona. Los Colchoneros atraviesan un momento espectacular en LaLiga, donde acumulan siete victorias consecutivas y presumen la mejor defensa del campeonato.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para los rojiblancos. A media semana sufrieron un duro tropiezo al caer 2-0 en casa frente al Bayern Múnich en la Champions League, un resultado que seguramente buscarán dejar atrás cuanto antes.

Ahora, el Atlético tendrá una oportunidad inmejorable para recuperar sensaciones y tomar el liderato general. Para conseguirlo, Simeone apostará por su habitual solidez defensiva, con Jan Oblak como referente bajo los tres postes y el retorno de Morten Hjulmand como una alternativa importante para fortalecer el funcionamiento colectivo.

En ataque, el talento de Lee Kang-in y Julián Álvarez será fundamental para encontrar espacios y lastimar a una defensa blaugrana que tendrá que resistir la intensidad de los locales.

¿Cómo llega el Barcelona?

El Barcelona llega como líder de LaLiga con 30 unidades y con la confianza por las nubes después de conseguir una contundente victoria por 3-0 sobre el Aston Villa en la Champions League.

La escuadra de Hansi Flick ha demostrado una enorme capacidad ofensiva durante el campeonato, con 46 goles anotados, una cifra que refleja el poderío de un equipo que puede hacer daño de distintas maneras.

Los blaugranas saben que una victoria en el Metropolitano representaría un golpe de autoridad en la pelea por el título, pues les permitiría ampliar su ventaja sobre uno de sus principales perseguidores.

Para este compromiso, Barcelona buscará adueñarse de la pelota y controlar los tiempos mediante Pedri en la zona medular. El talento de Lamine Yamal y el desequilibrio de Raphinha serán dos armas fundamentales para romper el orden defensivo del Atlético y generar oportunidades de gol.

Claves del Atlético de Madrid vs Barcelona

La primera gran batalla estará en el mediocampo. El Atlético intentará cortar los circuitos de juego del Barcelona y evitar que Pedri tenga libertad para organizar los ataques. Si los locales consiguen imponer su intensidad, podrían obligar a los blaugranas a cometer errores en zonas comprometidas.

Por su parte, Barcelona buscará utilizar la posesión como su principal herramienta para desgastar al rival. La movilidad de Lamine Yamal y Raphinha puede resultar determinante para encontrar espacios, especialmente si consiguen superar la primera línea de presión rojiblanca.

Otro aspecto fundamental será la capacidad defensiva del Atlético. Los siete triunfos consecutivos en Liga y su condición de mejor defensa del torneo demuestran que Simeone ha construido un equipo muy difícil de superar. Jan Oblak tendrá que volver a ser protagonista ante una de las ofensivas más peligrosas de España.

Finalmente, la contundencia puede marcar la diferencia. El Barcelona llega con 46 goles en el campeonato y cuenta con una variedad de recursos ofensivos que podrían inclinar un partido que promete ser sumamente cerrado.

Pronóstico Atlético de Madrid vs Barcelona: ¿Quién ganará?

Se espera un encuentro de máxima exigencia, con un Atlético que intentará aprovechar la localía y su fortaleza defensiva, mientras que el Barcelona buscará imponer su estilo de posesión y aprovechar la calidad de sus atacantes.

Los Colchoneros tienen argumentos para competir por el liderato, especialmente por su extraordinaria racha de siete victorias consecutivas en Liga. Sin embargo, el poder ofensivo del conjunto de Hansi Flick y su capacidad para generar ocasiones en cualquier momento representan una amenaza demasiado importante.

La diferencia podría estar en la contundencia blaugrana, que terminará inclinando un partido muy equilibrado.

Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Barcelona 2-1 sobre el Atlético de Madrid.

Last modified: noviembre 8, 2026