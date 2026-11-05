Sevilla vs Alavés EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 LaLiga 2026-2027

LaLiga 2026-2027

¡Apertura de jornada en España con impacto directo en LaLiga! El Sevilla recibe en la caldera del Ramón Sánchez-Pizjuán a un necesitado Deportivo Alavés en un choque de alta intensidad donde regalar puntos resultará costoso. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan de sendas derrotas en la jornada pasada, por lo que antes de la pausa por la Fecha FIFA intentarán recomponer el camino y seguir luchando en la mitad alta de la tabla.

El equipo local llega en el sexto puesto con 17 puntos, buscando recuperar sensaciones y hacer pesar su feudo tras un tramo irregular ganando apenas 1 de sus últimos 5 duelos, incluida la derrota 3-1 ante Getafe de la jornada pasada.

Por su parte, la escuadra babazorra desembarca en el casillero 11 con 12 unidades, urgida de sumar ya que cosechan 7 duelos sin ganar. En la jornada pasada fueron aplastados 6-1 por el Barcelona.

Sevilla tomará la iniciativa apoyado en las atajadas de Odysseas Vlachodimos y la chispa del suizo Rubén Vargas en tres cuartos de cancha.

Alavés responderá ordenando su zaga con Antonio Sivera para soltar la lucidez y experiencia de Mariano Díaz al contragolpe.

El fuerte impulso que genera el público en Nervión y la calidad individual de los locales para desequilibrar partidos apretados inclinarán la balanza. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Sevilla 2-1 sobre el Alavés ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 5, 2026