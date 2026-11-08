Written by: noviembre 8, 2026 LaLiga 2026-2027

Villarreal vs Getafe EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 LaLiga 2026-2027

Villarreal vs Getafe

¡Urgencia de reacción con impacto directo en LaLiga! El Villarreal recibe en su trinchera del Estadio de la Cerámica a un rocoso Getafe en una batalla de alta tensión donde ceder más puntos complicará el camino. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El Submarino Amarillo marcha décimo, pero no llega en un buen momento, mientras los Azulones son treceavos pero llegan motivados.

El equipo de Íñigo Pérez llega en el décimo puesto con 12 puntos, urgido de dar la cara ante su afición tras sufrir duras caídas en liga y en la Champions League donde fue aplastado en casa 6-0 por el PSG.

Por su parte, la escuadra de José Bordalás desembarca igualada en puntos tras vencer 3-1 al Sevilla en su último duelo liguero, aunque igual perdió a mitad de semana en casa 1-0 ante el Brighton por la Europa League.

Villarreal tomará la iniciativa respaldado en el retorno de Pape Gueye y la visión de Alberto Moleiro para habilitar a Nicolas Pépé y Georges Mikautadze

Getafe responderá ordenando su zaga con Dani Carvajal y Djené Dakonam para buscar los zarpazos de Enes Ünal al contragolpe.

El mayor tiempo de descanso de los locales y la urgente necesidad de lavar su imagen frente a su gente terminarán marcando la diferencia en un trámite muy trabado. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Villarreal 2-1 sobre el Getafe. ¿Cuál es el tuyo?

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