Barcelona vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Champions League Femenina 2026-27

Written by: noviembre 11, 2026 Champions League 2026-2027

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Barcelona vs Arsenal

¡Duelo de titanes en el Camp Nou con impacto directo en la cima de Europa! El Barcelona recibe en su catedral a una invicta Arsenal en una batalla sin tregua por el liderato absoluto de la Champions League Femenina. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El Barca marcha como líder con 9 puntos, mientras las Gunners son terceras con 7 unidades en una revancha de la final de la Champions 2024-2025 donde las inglesas se quedaron con el título.

El equipo de Pere Romeu llega con pleno de triunfos europeos e impulsado tras golear 5-1 en liga reservando a sus titulares de cara a este jueves. 

Por su parte, la escuadra londinense desembarca invicta en Champions e inspirada tras vencer 2-1 al Liverpool en la Premier League tomando un respiro.

Barcelona tomará la posesión con la frescura y jerarquía de Aitana Bonmatí y Patri Guijarro en el mediocampo para someter al rival. 

Arsenal responderá apretando líneas defensivas para explotar las transiciones rápidas y encomendarse al momento encendido de Alessia Russo en el área.

El inmenso talento colectivo del cuadro local y el impulso de jugar en el Camp Nou terminarán marcando la diferencia en un trámite sumamente vibrante. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Barcelona 3-1 sobre el Arsenal. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: noviembre 11, 2026
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