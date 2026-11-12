Inglaterra vs Croacia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡Cita con la historia en Wembley con impacto directo en la fase final final de Europa! Inglaterra recibe en su templo a una Croacia urgida de un milagro en una batalla espectacular donde la clasificación y el orgullo nacional se juegan a todo o nada. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Ingleses se han quedado sin margen de error al sumar 9 puntos como segundo del Grupo C, mientras los Croatas quieren olvidarse del descenso al ser penúltimos con 3 unidades.

El equipo de Thomas Tuchel llega segundo con 9 puntos tras encadenar tres triunfos al hilo incluyendo el triunfo 3-0 a Chequia la jornada pasada.

Por su parte, la escuadra de Slaven Bilić desembarca tercera con tres unidades, urgida de sumar tras tropezar 2-1 en el cierre ante España en octubre.

Inglaterra tomará la iniciativa respaldada en el gran momento de Declan Rice y la creatividad de Jude Bellingham para alimentar a Harry Kane.

Croacia responderá apretando filas en el mediocampo con Luka Modrić y Mateo Kovačić para buscar transiciones rápidas y vulnerar al rival.

El demoledor ritmo ofensivo que presumen los locales y la urgencia por llegar con opciones de liderato a la última fecha terminarán marcando la pauta en Londres. Nuestro pronóstico es una contundente victoria de Inglaterra 3-1 sobre Croacia. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 12, 2026