Croacia vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡El orgullo está en juego en la caldera de Split! España y Croacia protagonizan uno de los partidos más atractivos de la UEFA Nations League, en un encuentro donde la presión será completamente diferente para ambos combinados.

La Furia Roja llega lanzada, con nueve puntos y una marcha perfecta que la coloca en una posición privilegiada para perfilar su boleto a la fase final. Del otro lado, Croacia apenas suma tres unidades y necesita reaccionar de inmediato después de sufrir una de las derrotas más dolorosas de su historia reciente.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente buscará mantener su impresionante racha de 41 partidos invicto, mientras los croatas intentarán utilizar el apoyo de su afición para recuperar el orgullo después de la histórica goleada sufrida ante Inglaterra.

Todo está preparado para un choque de enorme intensidad: España quiere confirmar su hegemonía y Croacia necesita demostrar que aquella paliza fue solamente un accidente.

España llega con paso perfecto y quiere seguir dominando

La selección española atraviesa un momento extraordinario. La campeona del mundo ha conseguido nueve puntos en sus compromisos de esta fase de la Nations League y llega a Split con la confianza que otorga una racha de 41 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

En su última presentación, España consiguió imponerse 3-1 a República Checa, resultado que le permitió mantenerse en lo más alto del grupo y acercarse todavía más a su objetivo de alcanzar la fase final.

El equipo de Luis de la Fuente volverá a apostar por una identidad basada en la posesión, la movilidad y una circulación de balón capaz de desgastar al rival. La intención será instalarse en campo croata y obligar a los locales a defender durante largos periodos.

En ese escenario, Pedri tendrá una función determinante. Su visión y capacidad para encontrar espacios pueden ser fundamentales para superar el bloque defensivo croata y activar a Lamine Yamal, quien representa una de las principales amenazas españolas por las bandas.

La gran virtud de España está en su capacidad para convertir la posesión en peligro. No se trata únicamente de tener la pelota, sino de mover al rival hasta encontrar el momento exacto para acelerar y atacar los espacios.

Croacia busca limpiar su orgullo después de una goleada histórica

La situación es completamente diferente para Croacia. El conjunto dirigido por Slaven Bilić llega con apenas tres puntos y con una necesidad urgente de conseguir un resultado positivo ante su afición.

Los croatas vienen de sufrir una derrota que todavía genera incredulidad: Inglaterra los goleó 7-0 el sábado pasado, en un resultado que representó un duro golpe para una selección acostumbrada a competir al máximo nivel internacional.

Ahora tendrá que demostrar capacidad de reacción.

Jugar en Split puede convertirse en un factor importante para Croacia. El respaldo de su público será fundamental para intentar recuperar confianza desde los primeros minutos y evitar que España imponga su ritmo con facilidad.

La respuesta croata deberá comenzar en el centro del campo. Luka Modrić y Mateo Kovačić tendrán la responsabilidad de cerrar espacios, darle equilibrio al equipo y encontrar las rutas para lanzar transiciones rápidas.

Croacia no puede permitirse esperar demasiado atrás. Necesita competir con intensidad, recuperar la pelota y atacar rápidamente cada vez que España deje espacios.

España vs Croacia: las claves del partido

Uno de los principales duelos tácticos estará en la capacidad de Croacia para impedir que España controle completamente la posesión.

La Furia Roja buscará mover el balón de un lado a otro hasta encontrar espacios entre líneas. Pedri puede ser fundamental para romper las primeras líneas de presión y conectar con los jugadores ofensivos, mientras que Lamine Yamal tendrá la misión de generar desequilibrio en el uno contra uno.

Croacia, por su parte, deberá mantener una estructura defensiva mucho más sólida que la mostrada ante Inglaterra. Una nueva desconexión podría ser castigada por un equipo español que atraviesa un momento de enorme confianza.

La otra gran clave estará en las transiciones. Si Modrić y Kovačić consiguen recuperar la pelota en zonas peligrosas, Croacia tendrá posibilidades de atacar una defensa española que podría encontrarse adelantada.

El primer gol también puede ser determinante. Si España se adelanta temprano, podría obligar a Croacia a abandonar su estructura y dejar espacios que la selección campeona del mundo sabe aprovechar. Pero si los locales consiguen mantener el partido igualado durante muchos minutos, la presión podría trasladarse al conjunto visitante.

Pronóstico España vs Croacia: la campeona quiere imponer su ley

Croacia tendrá argumentos para competir, especialmente jugando ante su gente y con la necesidad de recuperar el orgullo después del 7-0 sufrido ante Inglaterra. Sin embargo, el momento que atraviesa España invita a pensar que la Furia Roja parte con una ventaja importante.

Los nueve puntos acumulados, la extraordinaria racha de 41 partidos invicta y la confianza generada por sus últimos resultados convierten al conjunto de Luis de la Fuente en el gran favorito.

España tiene además las herramientas necesarias para superar los diferentes escenarios que pueda plantear Croacia. Si los locales presionan, podrá utilizar la circulación de balón para salir de esa presión; si esperan atrás, tendrá paciencia para encontrar los espacios.

Croacia seguramente competirá con orgullo y buscará darle una alegría a su afición, pero la contundencia colectiva y el ritmo de la campeona del mundo deberían terminar inclinando la balanza.

Pronóstico final

🔮 Nuestro pronóstico: España 3-1 Croacia

Pronosticamos una clara victoria de España por 3-1 sobre Croacia en un partido que tendrá momentos de mucha intensidad.

La selección croata debería salir con enorme determinación para limpiar su imagen después de la goleada ante Inglaterra y podría encontrar su recompensa con algún gol. Sin embargo, la calidad colectiva de España, su dominio de la pelota y el desequilibrio de sus jugadores ofensivos terminarán marcando la diferencia.

La Furia Roja buscará dar otro paso hacia la fase final de la Nations League y mantener una racha de invencibilidad que ya alcanza los 41 partidos.

Last modified: octubre 6, 2026