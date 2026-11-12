Italia vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡Choque de gigantes en San Siro! Italia recibe a Francia en una batalla de máxima exigencia que tendrá consecuencias directas en la lucha por el liderato del grupo de la Liga de Naciones. La Azzurra quiere demostrar que está lista para volver a competir por grandes títulos, pero enfrente tendrá a una selección francesa repleta de talento y que llega decidida a imponer condiciones en territorio italiano.

El conjunto local atraviesa una etapa de reconstrucción y buscará aprovechar el respaldo de su afición para dar un golpe de autoridad. Sin embargo, Les Bleus llegan como líderes con 10 puntos y después de conseguir una contundente victoria sobre Bélgica. ¡Se espera un partido de alto nivel entre dos potencias europeas!

¿Cómo llega Italia?

La selección italiana, dirigida por Roberto Mancini, atraviesa un proceso de reestructuración que poco a poco comienza a mostrar resultados positivos. La Azzurra viene de vencer a Turquía y de conseguir un empate 1-1 en París frente a la propia Francia, demostrando que tiene argumentos para competir contra las mejores selecciones.

Ahora, Italia tendrá la oportunidad de aprovechar su localía en San Siro para buscar una victoria que represente un impulso importante en su objetivo de recuperar protagonismo internacional.

El planteamiento de Mancini podría apostar por la solidez defensiva y la paciencia. Gianluigi Donnarumma será fundamental gracias a sus reflejos y experiencia, mientras que Alessandro Bastoni aportará jerarquía para organizar la última línea y evitar que los atacantes franceses encuentren espacios.

En ofensiva, los italianos buscarán aprovechar las transiciones rápidas y sorprender mediante contragolpes. La clave estará en resistir la presión francesa y ser efectivos cuando tengan oportunidades frente al arco rival.

¿Cómo llega Francia?

La selección francesa llega en un gran momento y ocupa el primer puesto del grupo con 10 unidades. El equipo de Zinédine Zidane viene de conseguir una impresionante victoria por 4-1 sobre Bélgica, resultado que confirmó el enorme potencial ofensivo de Les Bleus.

Francia sabe que sumar en San Siro sería un paso muy importante para consolidarse en la cima y demostrar nuevamente por qué es una de las selecciones más temibles del fútbol internacional.

El conjunto visitante cuenta con una plantilla llena de talento y buscará tomar la iniciativa desde los primeros minutos. Eduardo Camavinga y Lucas Da Cunha tendrán la responsabilidad de generar juego y conectar el mediocampo con los atacantes.

Más adelante, Michael Olise aportará desequilibrio y creatividad, mientras que Kylian Mbappé será la principal amenaza por su velocidad, potencia y capacidad para definir dentro del área.

Con semejante arsenal ofensivo, Francia tiene argumentos suficientes para poner en muchos problemas a la defensa italiana.

Claves del Italia vs Francia

Una de las principales claves estará en la capacidad de Italia para resistir los ataques franceses. La Azzurra probablemente buscará mantenerse bien organizada, cerrar los espacios y confiar en la seguridad de Donnarumma para evitar que los visitantes tomen ventaja.

Sin embargo, Francia tiene futbolistas capaces de romper cualquier esquema defensivo. La movilidad de Camavinga y Lucas Da Cunha puede resultar fundamental para encontrar espacios, mientras que Olise y Mbappé tendrán la misión de transformar esas oportunidades en peligro real.

Otro aspecto importante será la batalla por las transiciones. Italia intentará aprovechar las recuperaciones para lanzar contragolpes rápidos, pero deberá tener cuidado de no dejar espacios que puedan ser explotados por la velocidad de los delanteros franceses.

Finalmente, las bajas defensivas del conjunto italiano representan una preocupación importante ante una selección que viene de marcar cuatro goles contra Bélgica. Si Francia consigue imponer su ritmo, podría terminar inclinando el partido a su favor.

Pronóstico Italia vs Francia: ¿Quién ganará?

Se espera un enfrentamiento muy disputado en San Siro, con Italia intentando aprovechar su localía y Francia buscando demostrar por qué ocupa el liderato del grupo.

La Azzurra ha mostrado señales positivas durante su reconstrucción y el empate conseguido en París demuestra que puede competir contra Les Bleus. Sin embargo, las sensibles bajas defensivas y la enorme capacidad ofensiva del conjunto visitante podrían convertirse en factores determinantes.

Francia cuenta con mayor profundidad en ataque y llega con una confianza extraordinaria después de golear a Bélgica. Por ello, consideramos que tendrá los argumentos necesarios para conseguir una victoria muy trabajada en territorio italiano.

Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Francia 2-1 sobre Italia.

Last modified: noviembre 12, 2026