Written by: noviembre 12, 2026 Liga de Naciones UEFA

República Checa vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

República Checa vs España

¡Prueba de fuego en Praga con impacto directo en la cima de la Liga de Naciones! España visita en el Epet ARENA a una República Checa urgida de un milagro en una batalla decisiva por el liderato y la permanencia europea. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La Furia Roja es líder con paso perfecto en 12 jornadas perfilando su clasificación a la fase final, todo lo contrario a Chequia que es último y podría condenarse a luchar por la salvación del descenso.

El equipo checo llega en el fondo sin puntos tras sufrir cuatro derrotas consecutivas, buscando sumar para no descender. En la última jornada fueron goleados 3-0 por Inglaterra. 

Por su parte, la escuadra de Luis de la Fuente desembarca con paso perfecto de 12 puntos tras vencer 2-1 a Croacia intentando amarrar pase a la fase final de la competencia.

España tomará la posesión respaldada en la orquestación de Alex Baena y Pedri para compensar las bajas de Lamine Yamal y Oyarzabal alimentando a Dani Olmo y Roberto Fernández. 

República Checa responderá replegando líneas con Alex Král para buscar los desbordes de Adam Hlozek al contragolpe.

El inmenso dominio colectivo de la escuadra visitante y la fragilidad defensiva que arrastran los locales terminarán imponiendo condiciones en suelo checo. Nuestro pronóstico es una autoritaria victoria de España 3-1 sobre la República Checa. ¿Cuál es el tuyo?

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