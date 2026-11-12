Serbia vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡Prueba de fuego en el Pequeño Maracaná con impacto directo en la salvación de la UEFA Nations League! Alemania visita en Belgrado a una necesitada Serbia en una batalla sin tregua donde la victoria es el único camino para ambas escuadras. Aqui te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Serbios llegan con 4 descalabros a cuestas, saben que solo el triunfo los mantendría en la pelea por la salvación, pero justamente los Alemanes necesitan sumar para también olvidarse de la posibilidad de descender.

El equipo de Veljko Paunović llega herido en el fondo del grupo sin unidades tras caer 2-1 ante Países Bajos en la jornada pasada.

Por su parte, la escuadra de Jürgen Klopp desembarca tercera con 5 puntos, urgida de sumar tras igualar sin goles en la fecha pasada frente a Grecia.

Alemania tomará la posesión con la recuperación de Marc-André ter Stegen en el marco, el control de Joshua Kimmich y la pegada de Niclas Füllkrug.

Serbia responderá ordenando su zaga con Nikola Milenković para buscar el juego físico y alimentar a Dušan Vlahović en el área rival.

El inmenso despliegue táctico del cuadro visitante y la alarmante racha defensiva que arrastran los locales terminarán marcando el rumbo en Belgrado. Nuestro pronóstico es una clara victoria de Alemania 2-0 sobre Serbia. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 12, 2026