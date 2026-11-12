Países Bajos vs Grecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡Batalla de invictos en Ámsterdam con impacto directo en la cima de la Liga de Naciones! Países Bajos recibe en su catedral a una crecida Grecia en una final anticipada donde el ganador tomará el control absoluto del grupo. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Neerlandeses como Griegos marchan con lo mismos 8 puntos cuando quedará un duelo más después de este choque, por lo que prácticamente estamos ante una final.

El conjunto neerlandés viene de superar 2-1 a Serbia cosechando 2 triunfos, 2 empate y han perdido en una sola ocasión.

Del otro lado, la escuadra helénica desembarca con la moral en alto tras sacar un valioso empate sin goles ante Alemania intentando dar el golpe que demuestre que están para pelear por el título.

Países Bajos tomará la iniciativa con Tijjani Reijnders y el desequilibrio de Cody Gakpo para intentar no sufrir la baja de Virgil van Dijk en la zaga.

Grecia responderá ordenando su bloque defensivo para explotar las transiciones rápidas y encomendarse a la efectividad de Vangelis Pavlidis.

La enorme jerarquía ofensiva del cuadro local y el peso escénico de jugar en Ámsterdam terminarán desequilibrando un trámite sumamente cerrado. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Países Bajos 2-1 sobre Grecia. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 12, 2026