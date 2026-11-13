Written by: noviembre 13, 2026 Amistosos

Ecuador vs Costa Rica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Noviembre 2026

Ecuador vs Costa Rica

¡Prueba de fuego en la altura de Quito en el nuevo ciclo de ambas selecciones! Ecuador recibe en su templo a una crecida Costa Rica en un duelo internacional donde Marcelo Gallardo busca sellar su primera victoria ante su afición. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones están en un proceso de reestructuración intentando afianzar su estilo y que los jugadores vayan ganando confianza poco a poco en este nuevo ciclo.

El equipo de Marcelo Gallardo llega urgido de ajustar piezas y afianzar su funcionamiento tras una compleja gira por Asia donde perdieron ante Japón y Panamá en penales.

Por su parte, la escuadra costarricense desembarca en Sudamérica con la moral alta tras ligar dos triunfos en la Liga de Naciones de Concacaf, aunque de poco les sirvió ya que no lograron avanzar a la fase final.

Ecuador asumirá el protagonismo amparado en la jerarquía de Willian Pacho y Piero Hincapié en el fondo, la conducción de Moisés Caicedo y la potencia de Gonzalo Plata arriba. 

Costa Rica responderá ordenando su bloque defensivo con Francisco Calvo para buscar salidas rápidas hacia Josimar Alcócer.

El empuje de la afición en Quito y la superior jerarquía individual del plantel local terminarán imponiendo condiciones en la cancha. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Ecuador 2-0 sobre Costa Rica. ¿Cuál es el tuyo?

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