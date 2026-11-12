Emiratos Árabes Unidos vs Honduras EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Noviembre 2026

Amistosos

¡Prueba de fuego en Medio Oriente con la renovación de La H! Honduras enfrenta en Abu Dabi a la peligrosa selección de Emiratos Árabes Unidos en un choque internacional de altísima intensidad donde probarán el verdadero alcance del equipo. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto la H como Los Blancos saldrán decididos a aprovechar al máximo este duelo de cara a lo que vendrá el próximo año con competencias importantes para ambos.

El equipo local llega tras alcanzar la final de la Copa del Golfo, presumiendo un crecimiento constante en su fútbol.

Por su parte, la escuadra de José Francisco Molina inicia su gira asiática buscando recuperar la confianza tras igualar 1-1 ante Jamaica y enfocar baterías rumbo al repechaje de marzo.

Emiratos Árabes tomará la iniciativa amparado en la creatividad de Nicolás Giménez y la efectividad de Fabio de Lima.

Honduras responderá apretando filas con Denil Maldonado y la solidez de David Ruiz para buscar el desequilibrio en transición rápida con Luis Palma y Rigoberto Rivas.

El mayor rodaje colectivo del cuadro asiático y el calor de su afición terminarán imponiendo condiciones en un trámite muy disputado. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Emiratos Árabes 2-1 sobre Honduras. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 12, 2026