Argentina vs Uruguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Noviembre 2026

Amistosos

¡La Bombonera se prepara para una noche histórica! Argentina recibe a Uruguay en una nueva edición del Clásico del Río de la Plata, un enfrentamiento cargado de rivalidad que tendrá un significado especial por el inicio de la era post-Messi en la Albiceleste. Dos selecciones que comienzan a preparar el camino rumbo al Mundial 2030 se enfrentan en un duelo donde el orgullo y la renovación generacional estarán en juego.

El equipo de Lionel Scaloni buscará demostrar que tiene talento suficiente para mantener su protagonismo internacional, mientras que la Celeste de Diego Forlán llega motivada después de completar una exitosa gira por Asia. ¡Se espera una batalla de máxima intensidad entre dos eternos rivales!

¿Cómo llega Argentina?

La Selección Argentina llega a este compromiso después de encadenar tres victorias amistosas consecutivas, incluida la contundente goleada 3-0 sobre Benín, encuentro que marcó el retiro de Lionel Messi.

Ahora, la Albiceleste comienza una nueva etapa y tendrá que encontrar respuestas ante algunas ausencias importantes. Lionel Scaloni buscará darle protagonismo a las nuevas figuras y empezar a construir un equipo capaz de competir al máximo nivel de cara al Mundial 2030.

La Bombonera será un escenario ideal para esta nueva generación, que tendrá la responsabilidad de mantener la identidad competitiva de una selección acostumbrada a pelear por los grandes títulos.

En el mediocampo, Enzo Fernández será fundamental por su dinamismo y capacidad para recuperar y distribuir el balón. Nico Paz tendrá la responsabilidad de conducir los ataques y conectar con Julián Álvarez, quien aportará movilidad, velocidad y contundencia en la zona ofensiva.

Argentina intentará asumir el protagonismo desde el comienzo y aprovechar el respaldo de su afición para imponer condiciones ante su acérrimo rival.

¿Cómo llega Uruguay?

La Selección de Uruguay desembarca en Buenos Aires con la confianza por las nubes después de conseguir dos victorias consecutivas durante su gira asiática, en la que logró imponerse ante Corea del Sur e India.

El equipo dirigido por Diego Forlán también comienza a mirar hacia el Mundial 2030, por lo que cada compromiso representa una oportunidad importante para consolidar su proyecto y encontrar nuevas variantes de cara al futuro.

La Celeste sabe que visitar La Bombonera siempre representa un desafío especial, pero cuenta con futbolistas de enorme calidad y experiencia para competir de igual a igual.

En el mediocampo, Federico Valverde será una pieza fundamental por su despliegue físico, intensidad y capacidad para recorrer toda la cancha. Además, Giorgian De Arrascaeta aportará creatividad y talento para generar oportunidades y buscar espacios a la espalda de la defensa argentina.

Uruguay intentará imponer su intensidad física, disputar cada balón y aprovechar las transiciones rápidas para sorprender a los locales mediante el contragolpe.

Claves del Argentina vs Uruguay

La primera gran batalla estará en el mediocampo. Argentina buscará controlar el partido mediante la calidad de Enzo Fernández y la conducción de Nico Paz, mientras que Uruguay intentará responder con el despliegue de Federico Valverde y la creatividad de De Arrascaeta.

Otro aspecto fundamental será el peso de la localía. La Bombonera promete un ambiente espectacular y la presión de la afición puede convertirse en un impulso importante para una Albiceleste que atraviesa una etapa de renovación.

También será interesante observar cómo responde Argentina sin Messi. Julián Álvarez tendrá una responsabilidad importante en ataque y deberá aprovechar las oportunidades que genere el equipo para demostrar que puede convertirse en una de las grandes referencias ofensivas de esta nueva etapa.

Por su parte, Uruguay buscará explotar los espacios que pueda dejar la defensa local. La velocidad en las transiciones y la capacidad de Valverde para conducir los contragolpes pueden convertirse en sus principales argumentos para hacer daño.

Pronóstico Argentina vs Uruguay: ¿Quién ganará?

Se espera un Clásico del Río de la Plata sumamente disputado, con dos selecciones que tienen mucho talento y que buscarán comenzar con buenas sensaciones su preparación rumbo al Mundial 2030.

Uruguay llega motivado por sus dos victorias consecutivas y cuenta con futbolistas capaces de complicar a cualquier rival. Sin embargo, Argentina tendrá el respaldo de La Bombonera y una generación de jóvenes figuras que buscará demostrar que está lista para asumir el protagonismo.

La calidad técnica de Enzo Fernández, Nico Paz y Julián Álvarez, sumada al empuje de la afición local, podría terminar marcando la diferencia en un partido que promete emociones hasta el final.

Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Argentina 2-1 sobre Uruguay.

Last modified: noviembre 13, 2026